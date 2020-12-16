Son dakika haberi: Yemen'de, koalisyon güçleri Riyad Anlaşması'nın askeri kısmının başarıyla uygulandığını açıkladı - Son Dakika

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri kısmının başarıyla uygulandığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın el-Ahbariye televizyonunun koalisyon güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, iki tarafın Ebyen ve Aden illerinden çekilmesi sürecinin disiplin içinde yürütüldüğünü ve Riyad Anlaşması'nın askeri kısmının hazırlanan plan çerçevesinde tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Haberde, Riyad Anlaşması'nın askeri kısmının uygulanmasının Yemen hükümetinin kurulmasının önünü açtığına dikkat çekildi.

Yemen'i Ebyen kenti üzerinden Suudi Arabistan ve Umman'a bağlayan kara yolu açıldı

Öte yandan Ebyen ilindeki arabuluculuk heyeti 7 aydan fazla süredir kapalı olan ve Ebyen'i Suudi Arabistan ve Umman'a bağlayan uluslararası kara yolunun tekrar trafiğe tamamen açıldığını duyurdu.

Arabuluculuk heyeti üyesi Faysal el-Markaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle kapalı olan ve günün belirli saatlerinde trafik akışına izin verilen söz konusu yolun sürekli olarak (gece ve gündüz) trafiğe açıldığını söyledi.

Markaşi, Yemen ordusuna bağlı Amalika güçlerinin ulaşmasından sonra yolun güvenliğinin sağlandığını sözlerine ekledi.

Ebyen'den askeri güçlerin çekilmesi

Yemen'de hükümet güçleri, Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle 11 Aralık'ta temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden önceki gün yapılan açıklamada ise Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin koalisyonun denetiminde devam ettiği aktarılmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Söz konusu yetkili ayrıca, koalisyon güçlerinin, Ebyen'deki askeri güçlerin cephelere gitmesi ve başkent Aden'deki güçlerin de kent dışına çıkarılmasını denetleme görevini yerine getireceğini aktarmıştı.