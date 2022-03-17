Son dakika haberi! Yemen'de mayın patlaması sonucu aynı aileden 6 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yemen'de mayın patlaması sonucu aynı aileden 6 kişi öldü

17.03.2022 00:00
Son dakika haberi! Yemen'de mayın patlaması sonucu aynı aileden 6 kişi öldü

Son dakika haber: Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde mayın patlaması sonucu aynı aileden 6 sivilin öldüğünü duyurdu.

Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde mayın patlaması sonucu aynı aileden 6 sivilin öldüğünü duyurdu.

Hükümet yanlısı Ulusal Direniş isimli güçlere ait 2 Aralık isimli ajansın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Husiler tarafından Hudeyde'nin orta kesiminde yer alan bir bölgeye yerleştirilen mayının sivil bir aracın geçişi sırasında patladığı kaydedildi.

Patlama sonucu aynı aileden 6 sivilin öldüğü belirtilen haberde, olayla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Fas Hükümetinden ulaşım sektörü çalışanlarına mali destek sağlama planı Son dakika haberi... Fas Hükümetinden ulaşım sektörü çalışanlarına mali destek sağlama planı Lübnan, Suriye'ye açılan gümrük kapısı sayısını 6'ya çıkaracak Lübnan, Suriye'ye açılan gümrük kapısı sayısını 6'ya çıkaracak

Hükümet, Aralık, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yemen'de mayın patlaması sonucu aynı aileden 6 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
23:33 Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler
23:01 Sedat Peker'den aylar sonra ilk paylaşım! "Halil Falyalı ile tanışmak istedi" iddiasına ateş püskürdü
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
09:29 Eşsiz manzara büyüledi! Gün doğarken gökyüzünü kızıla boyandı
22:35 Messi'den sürpriz karar! Eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu PSG'den ayrılıyor mu?
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 00:12:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yemen'de mayın patlaması sonucu aynı aileden 6 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement