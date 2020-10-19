Son dakika haberi: Yemen'de son 3 yılda 326 kişi difteriden öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Yemen'de son 3 yılda 326 kişi difteriden öldü

19.10.2020 20:51
Son dakika haberi: Yemen'de son 3 yılda 326 kişi difteriden öldü, System.String[]

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de son 3 yılda difteriden 326 kişinin öldüğünü, yaklaşık 6 bin vaka tespit edildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de son 3 yılda difteriden 326 kişinin öldüğünü, yaklaşık 6 bin vaka tespit edildiğini duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos 2017- 27 Eylül 2020 tarihleri arasında Yemen'de difteri kaynaklı 326 can kaybı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu dönemde 5 bin 801 kişinin de hastalığa yakalandığı aktarıldı.

Örgüt, bu yılın ilk 9 ayında hastalığın görülme oranının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12, 2018'e göre ise yüzde 60 azalma gösterdiğini kaydetti.

DSÖ, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, difterinin halen Yemen'in bir çok bölgesinde endemik olma özelliği taşıdığını duyurmuştu.

Uzun süredir devam eden çatışmalar sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan Yemen'de temiz suya erişimin kısıtlı olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenler salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Yemen'de son 3 yılda 326 kişi difteriden öldü - Son Dakika

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