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Son dakika haberi! Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'deki operasyonlarda 280'den fazla Husi milis öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'deki operasyonlarda 280'den fazla Husi milis öldürüldü

06.12.2021 17:31
Son dakika haberi! Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'deki operasyonlarda 280'den fazla Husi milis öldürüldü

Son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Marib kentinde düzenlenen operasyonlarda 280'den fazla Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Marib kentinde düzenlenen operasyonlarda 280'den fazla Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'deki hükümet güçlerine destek veren koalisyondan yapılan açıklamada, Marib'de İran destekli Husilere karşı son 24 saatte 47 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 280'den fazla Husi milisin öldürüldüğü, bir mühimmat deposu ile 34 askeri aracın da imha edildiği kaydedildi.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı ancak Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yer alan haberde, koalisyon güçlerinin son 5 günde Yemen'in 8 ilinde 130 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Haberde, söz konusu hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 50 kişinin öldüğü veya yaralandığı ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yemen'deki Arap koalisyonu: Marib'deki operasyonlarda 280'den fazla Husi milis öldürüldü - Son Dakika


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