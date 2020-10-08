Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler, "Hudeyde'de ateşkes" çağrısını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ülkenin stratejik liman kenti Hudeyde'de tırmanan çatışmalara son verilmesi yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, "BM Temsilcisinin Stokholm Anlaşmasına bağlı kalınması açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdusselam, Husilerin BM Misyonundan Hudeyde'de anlaşmanın uygulanmasına destek olmasını, olumlu ve etkili bir rol almasını beklediğini belirtti.

Yemen'in batısında yer alan, stratejik öneme sahip Hudeyde, günlerdir hükümete bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hudeyde ilinin özellikle Durayhimi ve Hays bölgelerinde tırmanan çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ise bugün yaptığı yazılı açıklamada, Hudeyde'deki askeri gerginlik ve sivil kayıpları büyük endişeyle takip ettiğini belirterek, çatışmaların bir an önce durdurulması ve Stockholm Anlaşması'na uyulması çağrısında bulundu.

Yemen krizi ve Stockholm Anlaşması

Esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili maddeler içeren Stockholm Anlaşması, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçememişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.