Son dakika haberi! Yemen'deki Öğretmenler Sendikası: Husiler, 6 yılda 1579 eğitimciyi öldürdü - Son Dakika

Yemen'deki Öğretmenler Sendikası, İran destekli Husileri 2014 yılından bu yana 1579 eğitimciyi öldürmek, 2 bin 642 eğitimciyi ise yaralamakla suçladı.

Sendikanın Basın Sorumlusu Yahya el-Yenai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husiler, 12 eylül 2014 ile 1 Ekim 2020 tarihleri arasında Yemen'de idareci veya öğretmen 1579 eğitimciyi öldürdü. Bunlardan 14'ü işkence altında can verdi." dedi.

Husi milislerin açtığı ateş nedeniyle 2 bin 642 öğretmenin de yaralandığını, bazılarında kalıcı engellerin oluştuğunu aktaran Yenai, Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan 20 bin 142 eğitimcinin, okul ve evlerini terk ederek meşru hükümetin kontrolündeki bölgelere göç etmek zorunda kaldığını anlattı.

Yenai, Husilerin ayrıca, 621 eğitimciyi tutukladığını, bunlardan 36'sını zorla kaybettiğini aktardı.

Husilerden suçlamalara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de 6 yıldır süren savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.