Son dakika haberi | Yemen'deki trafik kazasında 8 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yemen'deki trafik kazasında 8 asker hayatını kaybetti

24.03.2022 17:09
Son dakika haberi | Yemen'deki trafik kazasında 8 asker hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ilinde meydana gelen trafik kazasında 8 Yemen askeri yaşamını yitirdi.

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ilinde meydana gelen trafik kazasında 8 Yemen askeri yaşamını yitirdi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebve'nin merkez ilçesi Atak'ta Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları askerlerini taşıyan otobüs, büyük bir askeri araç ile çarpıştı.

Kazada 8 Yemen askeri hayatını kaybetti, tatil için Aden, Lahic ve Ebyen kentlerindeki ailelerinin yanına gitmekte olan çok sayıda asker de yaralandı.

Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılar, Atak Merkez Hastanesine kaldırıldı.

Yemen hükümetinden ise kazaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmaların sürdüğü Yemen'in Şebve kenti, 2017'de Husilerden alınmıştı. Şebve kenti, Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyinin kontrolü altında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yemen'deki trafik kazasında 8 asker hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yemen'deki trafik kazasında 8 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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