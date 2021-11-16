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Son dakika haberi | Yemen hükümeti, BMGK daimi üyelerinden ekonomik krizle mücadele için destek istedi - Son Dakika

Son dakika haberi | Yemen hükümeti, BMGK daimi üyelerinden ekonomik krizle mücadele için destek istedi

16.11.2021 18:48
Son dakika haberi | Yemen hükümeti, BMGK daimi üyelerinden ekonomik krizle mücadele için destek istedi

Son dakika haberler: Yemen hükümeti ülkede yaşanan ekonomik krizle mücadele için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinden destek talep etti.

Yemen hükümeti ülkede yaşanan ekonomik krizle mücadele için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinden destek talep etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mubarek, BMGK daimi üyesi 5 ülkenin Yemen Büyükelçileri ile bir araya geldi.

Görüşmede Bin Mubarek, Yemen riyalinde görülen değer kaybının ülkedeki insani durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, ekonomik krizle mücadelede hükümetin karşı karşıya olduğu zorlukları aktardı.

Bin Mubarek, hükümetin ekonomik olarak desteklenmesinin ve Yemen riyalinin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybının durdurulması için Merkez Bankasına gerekli desteğin sağlanmasının önemini vurguladı.

Lahic'de yüzlerce kişi Yemen riyalindeki değer kaybını protesto etti

Öte yandan, Yemen'in güneyindeki Lahic vilayetinde yüzlerce kişi hayat pahalılığı ve Yemen riyalindeki değer kaybını protesto etti.

Yemenli aktivistlerin çağrısı üzerine Lahic'e bağlı El-Habilin kentinde düzenlenen gösteride, fiyatlardaki aşırı artışa tepkiyi ifade eden dövizler taşındı.

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor. İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar 215 Yemen riyali iken, bugün itibarıyla 1530 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken, ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yemen hükümeti, BMGK daimi üyelerinden ekonomik krizle mücadele için destek istedi - Son Dakika


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