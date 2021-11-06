Son dakika haberi... Yemen hükûmeti, Husileri Marib'de cephelerdeki çocuk sayısını artırmakla itham etti - Son Dakika

Yemen hükümeti, Husileri, ülkenin orta kesiminde bulunan Marib ilindeki çatışmalarda verdikleri can kayıplarının ardından çocukları silah altına alma oranını iki katına çıkarmakla suçladı.

Yemen haber ajansı SABA, Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Hükümetin son kalelerinden ve petrol zengini Marib'de çatışmaların başladığı tarihten bu yana Husilerin çok fazla can kaybı verdiğini ve milis gücünün tükenmek üzere olduğunu belirten İryani, bu açığı kapatmak için milis çocuk sayısını iki katına çıkardıklarını ifade etti.

İryani, çocukların silah altına alımının uluslararası camia, Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kuruluşlarının gözü önünde gerçekleştiğine ve ülkede çocuklara karşı işlenen soykırım suçlarının durdurulması ve faillerinin hesap vermesi için hiçbir tedbir alınmadığına işaret etti.

Yemenli bakan, Husilerin, çocukları Marib'de ateş hatlarına sürdüğünü ve yüzlercenin ölmesine, yaralanmasına ve esir düşmesine sebep olduğunu kaydetti.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.