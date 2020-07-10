Son dakika haberi | Yemen hükümeti Husilerin koronavirüs inkarına karşı BM'yi sessiz kalmakla eleştirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Yemen hükümeti Husilerin koronavirüs inkarına karşı BM'yi sessiz kalmakla eleştirdi

Son dakika habere göre Yemen hükümeti, Husilerin kontrolü altındaki kentlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin izlediği tutum ve inkar politikası karşısında Birleşmiş Milletler'i (BM) sessiz kalmakla eleştirdi.

Yemen hükümeti, Husilerin kontrolü altındaki kentlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin izlediği tutum ve inkar politikası karşısında Birleşmiş Milletler'i (BM) sessiz kalmakla eleştirdi.

Yemen resmi haber ajansının haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Abdulmelik, Husilerin Kovid-19 hastalarına karşı tutumu ve izlediği inkar stratejisinin salgının yayılmasına neden olurken, vatandaşlar arasında da tedavi merkezlerine karşı bir korku yarattığını söyledi.

Abdulmelik, Husilerin bu tutumu karşısında BM'yi sessiz kalmakla eleştirdi.

Toplantıda söz alan büyükelçiler, AB'nin koronavirüs salgınıyla mücadele ve ekonomik istikrar konularında Yemen hükümetine destek verdiğini vurguladı.

Husilerin sözde Sağlık Bakanı Taha el-Mütevekkil, daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında net rakam belirtmemelerinin nedenini "ellerinde hassas kitlerin olmayışı ve insanlar arasında korkunun yayılmaması düşüncesi" olarak ifade etmişti.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin son açıklamasına göre ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 361 kişi hayatını kaybetti, 1356 vaka tespit edildi.

Yemen'deki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgiler Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler konuya ilişkin son açıklamayı 18 Mayıs'ta 1'i vefat eden 4 vaka olarak açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yemen hükümeti Husilerin koronavirüs inkarına karşı BM'yi sessiz kalmakla eleştirdi - Son Dakika
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