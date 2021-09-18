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Son dakika haberi! Yemen hükümetinden, Husilerin 9 kişiye verdiği idam cezasının infazının durdurulması için BM'ye çağrı - Son Dakika

Son dakika haberi! Yemen hükümetinden, Husilerin 9 kişiye verdiği idam cezasının infazının durdurulması için BM'ye çağrı

18.09.2021 03:41
Son dakika haberi! Yemen hükümetinden, Husilerin 9 kişiye verdiği idam cezasının infazının durdurulması için BM'ye çağrı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yemen hükümeti, 2018 yılında İran destekli Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ı öldürmekle suçlanan 9 kişi hakkında verilen idam cezasının infazının durdurulması için Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

Yemen hükümeti, 2018 yılında İran destekli Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ı öldürmekle suçlanan 9 kişi hakkında verilen idam cezasının infazının durdurulması için Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

Yemen'de, Husilere ait SABA haber ajansının, Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı koalisyon güçlerine bağlı bir hücrenin üyesi olmak ve Sammad'a yönelik suikasta karışmakla suçlanan 9 kişi hakkındaki idam kararının bugün infaz edileceğini duyurmasının ardından, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani yazılı açıklama yaptı.

İryani, "Husilerin, Hudeyde kenti sakinlerinden 9 kişiyi, düzmece suçlamalarla ve şekli bir yargılamaya tabi tuttuktan sonra idam etmeye hazırlandığını" ifade etti.

Husilerin, söz konusu kişiler hakkındaki idam kararının, "kasten öldürme" suçundan verildiğini ve terör örgütleri DEAŞ ile El-Kaide'nin işlediği infazlardan farklı olmadığını kaydeden İryani, uluslararası camiayı ve BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'i, "Husi darbesi karşıtlarının tasfiyesine kapı açan bu suçun" işlenmesine engel olmaya çağırdı.

Öte yandan, Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Koalisyonu, Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar, Hak ve Özgürlükleri Savunma Derneği, Amerikan Adalet Merkezi ve Kaçırılanların Anneleri Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin 9 kişi hakkındaki idam kararı kınandı.

Açıklamada, Husilerin, sanıklara kendilerini savunma hakkı vermediği, savunmalarını dinlemekten kaçındığı ve onları adil yargılamadığı belirtildi.

Husilerin siyasi kadrosu içinde önde gelen isimlerden olan Sammad, koalisyon güçlerinin, 19 Nisan 2018'de, Hudeyde'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler, Koalisyon, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yemen hükümetinden, Husilerin 9 kişiye verdiği idam cezasının infazının durdurulması için BM'ye çağrı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yemen hükümetinden, Husilerin 9 kişiye verdiği idam cezasının infazının durdurulması için BM'ye çağrı - Son Dakika
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