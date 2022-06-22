Son dakika haberi... Yemen'in Ebyen ve Şebve illerinde düzenlenen saldırılarda 9 asker öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Yemen'in Ebyen ve Şebve illerinde düzenlenen saldırılarda 9 asker öldü

22.06.2022 22:17
Son dakika haberi... Yemen'in Ebyen ve Şebve illerinde düzenlenen saldırılarda 9 asker öldü

Son dakika gündem haberi... Yemen'in Şebve ve Ebyen kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 asker hayatını kaybetti.

Yemen'in Şebve ve Ebyen kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 asker hayatını kaybetti.

Yemen ordusuna bağlı Cumhurbaşkanlığı Koruma Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ebyen'e bağlı Zencebar'ın doğusunda bir askeri araca kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırganların araçtaki 5 askerden 3'ünü öldürdüğü, 2'sini kaçırdığı ifade edilen açıklamada, kaçırılan 2 askerin de daha sonra öldürüldüğü aktarıldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde de silahlı kişilerin bir kontrol noktasına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, olayda 4 asker hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Ebyen ve Şebve kentleri, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Her iki kentte daha önce düzenlenen benzer saldırıları terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yemen'in Ebyen ve Şebve illerinde düzenlenen saldırılarda 9 asker öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:43 Sri Lanka Başbakanı ülkesinin ekonomisinin tamamen çöktüğünü açıkladı! Çözüm için 4 ile görüşme yapılacak
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
20:25 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşyası çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandı
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 22:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yemen'in Ebyen ve Şebve illerinde düzenlenen saldırılarda 9 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement