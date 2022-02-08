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Son dakika haberi | Yemen'in Hacce ilinde Husiler ile çatışmalarda 4 günde 30 asker öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Yemen'in Hacce ilinde Husiler ile çatışmalarda 4 günde 30 asker öldü

08.02.2022 21:17
Son dakika haberi | Yemen'in Hacce ilinde Husiler ile çatışmalarda 4 günde 30 asker öldü

Son dakika haberleri... Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmalarda 4 günde 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmalarda 4 günde 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan sınırındaki Hacce iline bağlı Harad'da Husi milisler ile çatışmalar devam ediyor.

Son 4 günde yaşanan şiddetli çatışmalarda hükümet güçlerinden aralarında subayların da olduğu 30 askerin yaşamını yitirdiği, onlarca askerin yaralandığı aktarıldı.

Çatışmalar ve Arap koalisyonunun hava saldırıları sonucu Husilerden de onlarca ölü ve yaralı olduğu ifade edildi, ancak sayıya ilişkin net bilgi verilmedi.

Hacce'deki stratejik nokta

Hacce ilinin kuzeyinde yer alan Husilerin kontrolündeki Harad, Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki kara bağlantısının sağlandığı stratejik bir geçiş noktasında bulunuyor.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Harad'ın yakında Husilerin elinden alınacağını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın bu yılbaşına kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu ifade ediliyor.

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Suudi Arabistan, Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yemen'in Hacce ilinde Husiler ile çatışmalarda 4 günde 30 asker öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yemen'in Hacce ilinde Husiler ile çatışmalarda 4 günde 30 asker öldü - Son Dakika
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