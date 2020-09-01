Son dakika haberi... Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki çatışmalarda Husilerden 5 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Yemen'in Suudi Arabistan sınırı yakınındaki El-Cevf ilinde hükümete bağlı ordu güçleriyle Iran destekli Husiler arasında çıkan çatışmalarda, Husilerden 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen'in Suudi Arabistan sınırı yakınındaki El-Cevf ilinde hükümete bağlı ordu güçleriyle Iran destekli Husiler arasında çıkan çatışmalarda, Husilerden 5 kişinin öldüğü bildirildi. Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Husilerin Cevf iline bağlı Biir el-Merazik bölgesinde ordu güçlerinin mevzilerine sızmaya çalışması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Husilerden 5 kişinin öldüğü, bazılarının yaralandığı belirtilen açıklamada ayrıca, bir aracın içinde bulunan kişilerin de esir alındığı aktarıldı. Son haftalarda Yemen hükümeti ile Husiler arasında Cevf Valiliği dahil farklı cephelerde çatışmalar şiddetlendi. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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