Son dakika haberi: Yemen ordusu Cevf ilindeki stratejik askeri kampı Husilerden kurtardı - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan El-Cevf ilinde İran destekli Husi milislerin elindeki stratejik askeri kampta kontrolü sağladı.

Ordu Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, halk direniş güçleri tarafından desteklenen birlikler, Cevf'in merkezi Hazm kentinin kuzeyinde yer alan El-Hancer askeri kampının tamamını Husilerden kurtardı.

Ordu birlikleri ayrıca karargahın çevre bölgelerinde de kontrolü sağladı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

El-Hancer askeri kampının konumu, Cevf'in üçte birini oluşturan Hab ilçesine ait önemli yolları kontrol edebilme imkanı veriyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.