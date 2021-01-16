Son dakika haberi... Yemen ordusu: Hudeyde'de çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki El-Hudeyde ilinde çıkan çatışmalarda İran destekli Husilerden onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Husilerin, Hudeyde'ye bağlı Ed-Dureyhimi ilçesinde orduya ait mevzilere saldırı düzenlemesi üzerine iki taraf arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, birkaç saat süren çatışmada Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı, sağ kalanların da kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, orduya bağlı güçlerden ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusuna da yer verilmedi.

Husiler konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.