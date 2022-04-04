Son dakika haberi... Yemen ordusu: Husiler çeşitli bölgelerde ateşkesi ihlal etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yemen ordusu: Husiler çeşitli bölgelerde ateşkesi ihlal etti

04.04.2022 10:46
Son dakika haberi... Yemen ordusu: Husiler çeşitli bölgelerde ateşkesi ihlal etti

Son dakika haberleri: Yemen ordusu, İran destekli Husileri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen iki aylık ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Yemen ordusu, İran destekli Husileri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen iki aylık ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Orduya bağlı Batı Sahili bölgesindeki güçlerin Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin, pazar akşamı Taiz'in batısındaki Berah ve Hudeyde'nin güneyindeki Hays bölgelerindeki askeri mevzilere ateş açtığı ve ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Orduya bağlı Dali kenti Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada da Husilerin 10 ihlal gerçekleştirdiği, Dali'nin kuzeyindeki askeri bölgelere saldırı düzenlediği ifade edildi.

Marib'de bulunan "Beyaz Direniş Güçleri" Sözcüsü Amir el-Humeykani de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marib'in güneyindeki cephelerde ordu güçleri ile Husiler arasında çatışmalar olduğunu aktardı.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu dün de Husilere benzer suçlama yöneltmişti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlar başarılı olmamıştı.

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Birleşmiş Milletler, Yemen, Marib, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yemen ordusu: Husiler çeşitli bölgelerde ateşkesi ihlal etti - Son Dakika


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