Son dakika haberi... Yemen ordusu, Husileri ateşkesi ihlal etmekle suçladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yemen ordusu, Husileri ateşkesi ihlal etmekle suçladı

03.04.2022 11:42
Son dakika haberi... Yemen ordusu, Husileri ateşkesi ihlal etmekle suçladı

Son dakika gündem haberi... Yemen ordusu, İran destekli Husileri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen iki aylık insani ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Yemen ordusu, İran destekli Husileri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen iki aylık insani ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ordu kuvvetleri, terörist Husi milislerinin Taiz kentindeki askeri bölgelere düzenlediği saldırıyı püskürttü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Husilerin ayrıca Taiz'in batısındaki el-Berah bölgesi ile Hudeyde iline bağlı Hays ilçesinde 40'tan fazla ateşkes ihlali gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yemen ordusu tarafından rapor edilen ateşkes ihlali hakkında Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, dün yaptığı açıklamada ise "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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