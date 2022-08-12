Son dakika haberi | Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 4 asker öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 4 asker öldü

12.08.2022 00:01
Son dakika haberi | Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 4 asker öldü

Son dakika haberi: Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ateşkesi ihlal eden saldırıları sonucu 72 saatte 4 askerin öldüğünü, 25'inin yaralandığı bildirdi.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ateşkesi ihlal eden saldırıları sonucu 72 saatte 4 askerin öldüğünü, 25'inin yaralandığı bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Husiler 8-10 Ağustos'ta Hudeyde, Hacce, Taiz, Marib, Cevf, Ebyen ve Dali vilayetlerindeki cephelerde ateşkesi 351 kez ihlal etmekle suçlandı.

Açıklamada, Husi milislerin ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılar sonucu 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 25'inin yaralandığı aktarıldı.

Konuyla ilgili Husilerden açıklama gelmedi.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

YORUMLAR
500
Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 4 asker öldü Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 4 asker öldü
Kaynak: AA

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 4 asker öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:13 Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti
00:09 Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?
23:49 Galatasaray'a beklemediği darbe! Giresunspor evine 3 puanla dönüyor
23:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu: Amacımız doktorun işine daha iyi odaklanması
23:06 Giresunspor'u konuk eden Galatasaray'da Seferovic etkisiz kaldı
22:26 85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti
22:21 Konya'da evlat dehşeti! Tartıştığı babasını darp ederek öldürdü
22:16 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medyada tartıştı
22:05 Bolu'da parkta oturan Suriyelilere bıçaklı saldırı: Defolun ülkemizden
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Töreni'nde Alevilikle özdeşleşen dizeleri okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 00:31:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 4 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement