Son dakika haberi: Yemen ordusundan Husilere ateşkesi ihlal etme ve mevzilerini hedef alma suçlaması - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yemen ordusundan Husilere ateşkesi ihlal etme ve mevzilerini hedef alma suçlaması

23.04.2022 00:42
Son dakika haberi: Yemen ordusundan Husilere ateşkesi ihlal etme ve mevzilerini hedef alma suçlaması

Son dakika haberler... Yemen ordusu, İran destekli Husileri, iki taraf arasında yürürlükte olan ateşkese rağmen, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilindeki mevzilerini bubi tuzaklı insansız hava araçlarıyla (İHA) bombalamakla suçladı.

Yemen ordusu, İran destekli Husileri, iki taraf arasında yürürlükte olan ateşkese rağmen, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilindeki mevzilerini bubi tuzaklı insansız hava araçlarıyla (İHA) bombalamakla suçladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İran destekli Husiler, çeşitli cephelerde Birleşmiş Milletler (BM) ateşkesini ihlal etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Husilerin, bubi tuzaklı İHA'larla orduya ait bazı askeri noktaları hedef aldığı ve bu saldırılardan birinde Cevf iline bağlı El-Hazm şehrinin doğusundaki El-Cedafir cephesinde orduya ait bir ambulansın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, Husilerin, keşif görevi yapan İHA'ların yoğun uçuşuyla eş zamanlı olarak, Marib vilayetindeki birkaç cepheye ve Hudeyde ilinin Hays eksenindeki bölgelere tahkimatlar inşa etmeyi ve yığınak yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Yemen ordusu, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesin başından bu yana Husilerin açtığı ateş sonucu kendi saflarında ikinci can kaybının yaşandığını belirtmişti.

Daha önce her iki taraftan ateşkesin delindiğine ilişkin çeşitli açıklamalar yapılırken, 16 Nisan'da Yemen ordusundan ilk kez Cevf ilinde Husilerin ateşi sonucu bir askerinin hayatını kaybettiği ilan edilmişti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

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Birleşmiş Milletler, İhlas Haber Ajansı, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yemen ordusundan Husilere ateşkesi ihlal etme ve mevzilerini hedef alma suçlaması - Son Dakika


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