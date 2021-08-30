Yemen Sağlık Bakanlığı, Husilerin Al-Anad Üssü'ne düzenlediği saldırıda 30 askerin hayatını kaybettiğini, 106 askerin de yaralandığını açıkladı.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Al-Anad Askeri Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında 30 askerin hayatını kaybettiğini, 106 askerin de yaralandığını söyledi. Buheybih bazı yaralıların durumlarının ağır olduğunu ifade etti.

İran destekli Husiler, bu sabah ülkenin güneyindeki Lahj vilayetindeki Al-Anad askeri üssüne füzeler ile saldırı düzenlemişti. İlk belirlemelere göre, saldırıda 30 askerin hayatını kaybettiği, 60 askerin yaralandığı ifade edilmişti. Yemen Sağlık Bakanı Buheybih, Lahj ve Aden vilayetlerindeki tüm devlet hastanelerine Al-Anad Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonucu yaralananların alınması talimatını vermişti.

Öte yandan Al-Anad Hava Üssü, ülkedeki en büyük askeri üs olarak biliniyor - TAİZ