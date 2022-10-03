Amcasıyla tartıştı! Yengesini av tüfeğiyle katledip intihar etti - Son Dakika
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Amcasıyla tartıştı! Yengesini av tüfeğiyle katledip intihar etti

03.10.2022 01:25
Amcasıyla tartıştı! Yengesini av tüfeğiyle katledip intihar etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı amcasının eşi Döne Türkmen'i av tüfeği ile öldüren Hasan Türkmen, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta arazide intihar etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Dün saat 19.00 sıralarında Seydikemer'in Boğalar Mahallesi'nde Hasan Türkmen, iddiaya göre arazi meselesi yüzünden amcasının eşi Döne Türkmen ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hasan Türkmen, av tüfeği ile amcasının evinin önüne gelerek, yengesi Döne Türkmen'e ateş etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Döne Türkmen vücuduna isabet eden saçmalarla vurularak yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden ayrılırken çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Döne Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

1 KİLOMETRE SONRA İNTİHAR ETTİ

Jandarma yengesini vurduktan sonra av tüfeği ile kaçan Hasan Türkmen'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, saat 22.00 sıralarında Hasan Türkmen'i olay yerine 1 kilometre uzaklıkta arazide yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede, Hasan Türkmen'in yengesini vurduğu av tüfeği ile kendisine ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Döne Türkmen'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna, Hasan Türkmen'in cenazesi ise Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amcasıyla tartıştı! Yengesini av tüfeğiyle katledip intihar etti - Son Dakika

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