Otobüste eğitim gören çocuklar
Öğrencilerden detaylar
Yemek sırasında bekleyen çocuklar
Görevli öğretmen ile röportaj
Öğrencilerle röportaj
YENİ DELHİ - Hindistan'nın başkenti Yeni Delhi'de 'Tejas Asia' adında bir STK imkanları kısıtlı olan ve eğitim almaya gücü yetmeyen çocuklara eğitim vermek için otobüslerde ücretsiz ders vermeye başladı.
STK, çocukların derslere katılabilmelerini kolaylaştırmak için otobüslerini Delhi'deki gecekondu mahallesinin yakınındaki dört farklı alana park etmektedir.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... YENİ DELHİ - Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı çocuklar için 'gezici okul' - Son Dakika