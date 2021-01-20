Son dakika haberi... Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne adliyeye sevk edildi - Son Dakika

- Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi kadın, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Olay İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi olan M.T.adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede kanaması olduğu için tedavi altına alınan M.T., tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan M.T., işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.