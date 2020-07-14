Son dakika haberi! Yeni evlerine kavuştular - Son Dakika

Son dakika haberi! Yeni evlerine kavuştular

Son dakika haberine göre Gemlik Belediyesi'nin yaptığı Cihatlı'da 86, Çukurbahçe'de 13, toplam 99 daireden 31 tanesi açık arttırma usulü ile sahiplerine kavuştu.

Gemlik Belediyesi'nin yaptığı Cihatlı'da 86, Çukurbahçe'de 13, toplam 99 daireden 31 tanesi açık arttırma usulü ile sahiplerine kavuştu.

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun


Gemlik Belediyesi'nin kendi imkanları ile yaptığı 7 etap ve 1038 daireden oluşan toplu konut projesinin Cihatlı ve Çukurbahçe'de bulunan daireleri, açık arttırma ile satışa çıkarıldı. Satışa Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Encümen Üyeleri Tefik Kaldırım, Mahir Dağ ve Emrah Keskinden ile ilgili daire müdürleri katıldı. Başvuran vatandaşlar talep ettikleri dairelere göre sırayla açık artırmaya davet edildi. Ayrıca satışın yapıldığı alanda güvenlik ve sağlık önlemleri de alındı. Katılımcılara maske ve dezenfektan temin edilirken ateşleri de ölçüldü.


Bir günde onlarca daire satıldı


1+1 ve 2+1 olarak, 56 ile 99 metrekare arasında değişen dairelere 58 kişi başvurdu. Açık arttırma sonucu toplam 31 daire satıldı. En yüksek fiyatla, Çukurbahçe'de 2+1 daire, 341 bin liraya satılırken en düşük fiyatlı daire 1+1 olarak Cihatlı'da 94 bin 500 liraya satıldı.


Açık arttırmada satılmayan daireler 15 günlük yasal sürenin ardından yeniden ihaleye çıkacak. Sonraki ihale 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek. Gerekli duyurular Gemlik Belediyesi tarafından yapılacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların yeniden başvuru yapması gerekiyor.


Başkan Sertaslan: "Hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun!"


Gemliklilerin daire satışlarına gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye olarak öncelikli görevlerinin vatandaşlara güvenlik ve kullanışlı yaşam alanları oluşturmak olduklarını belirterek "bu kapsamda hızla tamamlanan konutların bir kısmı bu gün satıldı. Kalanlar ise yeniden açık arttırma ile satışa çıkacak. Hemşerilerimiz, Bankaların düşük faiz oranlarıyla kredi verdiği konutlarımızın özelliklerine belediyemizin internet sitesinden ulaşabilirler" şeklinde konuştu. - BURSA

Gemlik, Emrah, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Yeni evlerine kavuştular - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 23:16:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Yeni evlerine kavuştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]