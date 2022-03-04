Son dakika haberi | YENİ KARARI YANLIŞ YORUMLAYANLAR OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASINA YOL AÇIYOR - Son Dakika
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Son dakika haberi | YENİ KARARI YANLIŞ YORUMLAYANLAR OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASINA YOL AÇIYOR

04.03.2022 11:50
Son dakika haberi | YENİ KARARI YANLIŞ YORUMLAYANLAR OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASINA YOL AÇIYOR

Son dakika haberlerine göre AÇIK havada maske takma zorunluluğu kaldırılması kararını yanlış yorumlayan toplu ulaşım araçları yolcuları arasında sık sık 'maske' tartışması yaşandığı belirtiliyor.

AÇIK havada maske takma zorunluluğu kaldırılması kararını yanlış yorumlayan toplu ulaşım araçları yolcuları arasında sık sık 'maske' tartışması yaşandığı belirtiliyor. Yolculuk yaptığı İETT otobüsünde yaşanan maske tartışmasını anlatan Coşkun Keleşoğlu, Yasağın kalktığını gerekçe göstererek otobüsün içinde maskesiz duruyorlardı. Yanımda maskesiz birisi olduğunda uyarıyorum. Bu nedenle kavga etmek zorunda kalıyoruz dedi. Otobüsteki yolcuların tamamının maske taktığı, duraktakilerin büyük çoğunluğunun da tedbiri elden bırakmayıp, maskeli oldukları kameraya yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Bakan Koca; uçak, otobüs ve tiyatro gibi mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda maske zorunluluğunun sürdüğünü dile getirdi. Ancak kararı yanlış yorumlayan toplu ulaşım araçları yolcuları arasında sık sık 'maske' tartışması yaşandığı belirtiliyor. Otobüsteki yolcuların tamamının maske taktığı, duraktakilerin büyük çoğunluğunun da tedbiri elden bırakmayıp, maskeli oldukları kameraya yansıdı.

UYARIYORUM BU NEDENLE KAVGA ETMEK ZORUNDA KALIYORUM

Yolculuk yaptığı İETT otobüsündeki maske tartışmasını anlatan Coşkun Keleşoğlu, Ben maske yasağının kaldırılmasını istemiyorum. Maske yasağı kaldırıldığı zaman mikrop ortadan kaldırılıyor mu Yanımda maskesiz birisi olduğunda uyarıyorum. Bu nedenle kavga etmek zorunda kalıyoruz. Bugün de aynı şeyi yaşadım. Yasağın kalktığını gerekçe göstererek, otobüsün içinde maskesiz duruyorlardı. Yasak kalktı ama otobüsün içerisinde aynı yerde teneffüs ediyoruz. Aynı yerde aynı havayı alıyoruz. Peki, o adam hastaysa ben ne yapacağım ya da başkaları ne yapacak Bunun vebaline herkes girer mi Ben bu vebale girmek istemiyorum, o yüzden maskemi takmaya devam edeceğim dedi.

OTOBÜSTE MASKE TAKMAYANLAR VAR

Açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılması kararını yanlış bulduğunu söyleyen Mahmut Çelik, Otobüste bayağı maske takmayanlar var. Serbest olsa bile herkesin kendisini düşünmesi lazım. Kararı yanlış buluyorum diye konuştu.

YASAL OLARAK HAKLI OLSA BİLE MASKE TAKMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLERİM

Ali Özaral ise toplu taşımada maske takmayanları uyarmaya devam edeceğini belirterek, Yanımda birisi maskesiz durursa rahatsız olurum, yasal olarak haklı olsa bile maske takması gerektiğini söylerim şeklinde konuştu.

TAŞIYICI OLABİLİRİM, TOPLU TAŞIMADA TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM

Sağlık çalışanı olan Tayfun Çağlar, taşıyıcı olma ihtimalinden dolayı kapalı alanlarda maskesini takmaya devam edeceğini belirterek, Yoğun bakım hemşiresiyim. İşe gidiyorum, toplu taşıma kullanacağım. Taşıyıcı olabilirim bu nedenle toplu taşımada takmaya devam edeceğim. Ancak açık havada tercih etmiyorum artık biraz insanların gerçekten nefes alması gerekiyor dedi.

Hande Uğurluoğlu ise Vakalarda azalma yok, daha beter artıyor, bu nedenle maske kuralının kaldırılmaması gerekirdi. Maske takmayanları hatta maskesi burnunu tam kapatmayanı bile uyarıyorum diye konuştu.

Son dakika haberi | YENİ KARARI YANLIŞ YORUMLAYANLAR OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASINA YOL AÇIYOR
Son dakika haberi | YENİ KARARI YANLIŞ YORUMLAYANLAR OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASINA YOL AÇIYOR
Son dakika haberi | YENİ KARARI YANLIŞ YORUMLAYANLAR OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASINA YOL AÇIYOR

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Bilim Kurulu Toplantısı, Fahrettin Koca, kavga, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | YENİ KARARI YANLIŞ YORUMLAYANLAR OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASINA YOL AÇIYOR - Son Dakika


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