Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor 6 takviye yaparken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı - Son Dakika

Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor 6 takviye yaparken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı

Son dakika haberi: Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor transfer çalışmaları kapsamında 6 ismi kadrosuna katarken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor 6 takviye yaparken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı, System.String[]

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor transfer çalışmaları kapsamında 6 ismi kadrosuna katarken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-siyahlılar son olarak geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Karim Hafez'i bonservisiyle satın aldı.

Yeni Malatyaspor dış transferde 6 ismi renklerine bağlarken, 7 isimle de yollarını ayırdı. Malatya ekibi sözleşmeleri devam eden Murat Yıldırım ve Arturo Mina'ın yanı sıra Farnolle, Donald, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş ve Eren Tozlu ile de yollarını ayırdı.

Yeni sezona Bolu Abant'ta hazırlanan sarı-siyahlılar, kadrosunu önemli isimlerle takviye etti. Yeni Malatyaspor dış transferde Fernando Zuqui, Jetmir Topalli, Jody Lukoki, Guido Herrera, Karim Hafez ve Christian Cueva'yı kadrosuna dahil etti.

Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, Hamza Hamzaoğlu'nun teknik adamlık görevine gelmesiyle birlikte transferde atağa kalktı.

Kadrosundaki birçok isimle yola devam etmeme kararı alan Yeni Malatyaspor, bu oyuncuların yerine önemli futbolcuları transfer etti. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor 6 takviye yaparken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

YORUMLAR (1)
  • fahri İLERİ: Hamza hocaya başarılar diliyoruz.yolunuz,bahtınız açık olsun çok değerli hocam.Yakın bir zamanda sizi milli takımın başında görmek istiyoruz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek         
15:11
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor         
14:30
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı         
14:27
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü         
14:18
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş         
14:01
Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu         
13:58
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor         
13:34
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı         
12:37
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı         
12:14
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın         
12:10
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı         
10:55
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor         
10:51
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi         
09:58
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
00:06
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı         
23:04
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı         
21:28
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti         
21:25
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu         
19:17
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 18:09:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor 6 takviye yaparken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei