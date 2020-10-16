Son dakika haberi! Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif sonuç veren oyuncuların ev izolasyonuna alındığı belirtildi.

Sarı-siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.