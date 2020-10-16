Son dakika haberi! Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
16.10.2020 16:57
Bir son dakika haberine göre Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif sonuç veren oyuncuların ev izolasyonuna alındığı belirtildi.
Sarı-siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Kısıtlamalar peş peşe geliyor! Kırıkkale'de site ve apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi