Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı
07.01.2021 20:29
Edinilen son dakika gelişmesine göre Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Testler neticesinde pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Teknik heyetimiz, takımımız ve personellerimize uygulanan Kovid-19 tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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