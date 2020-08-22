Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1054, Hindistan'da 945,...
Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1054, Hindistan'da 945, Meksika'da 504 kişi hayatını kaybetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1054, Hindistan'da 945, Meksika'da 504 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 08:47
Kaynak: AA
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