Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1129, Meksika'da 639, Hindistan'da 779...
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1129, Meksika'da 639, Hindistan'da 779 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 08:11
Kaynak: AA
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