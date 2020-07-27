Son dakika haberi | Yeni Toyota Yaris kasım ayında Türkiye'de - Son Dakika

Son dakika haberi | Yeni Toyota Yaris kasım ayında Türkiye'de

Son dakika haberi: Toyota, Yaris'in tamamen yeni dördüncü neslini kasım ayında Türkiye'de satışa sunacak.

Son dakika haberi | Yeni Toyota Yaris kasım ayında Türkiye'de, System.String[]

Toyota, Yaris'in tamamen yeni dördüncü neslini kasım ayında Türkiye'de satışa sunacak.

Toyota açıklamasına göre, kalabalık ve yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda kompakt boyutları içerisinde geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor.

Yeni Yaris, bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini de karşılıyor.

Toyota'nın TNGA mimarisi üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu.

Yeni Yaris'te Toyota'nın dördüncü nesil hibrit güç ünitesine de yer verildi.

Yeni nesil hibrit motor, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağlıyor.

Özellikle şehir içi sürüşlerde, yüzde 100 elektrikli bir otomobil gibi sıfır emisyonla daha fazla sürüş gerçekleştiren ve kendi kendini şarj edebilen Yeni Yaris ile şarj kaygısı yaşanmadan yolculuk yapılabiliyor.

Dördüncü nesil Toyota Yaris, günlük şehir içi kullanımda artan beklentileri karşılamak üzere tasarlandı.

Toyota, segmentte her jenerasyon büyüyen araç boyutlarının aksine Yaris'in uzunluğunu 5 mm azaltıp, dingil mesafesini 50 mm uzattı.

Böylece aracın şehir içi kullanımı ve park manevraları daha da iyileştirilirken, aynı zamanda kabin alanı da geniş bir atmosfere sahip oldu.

Daha sportif profil

Yaris, GA-B platformuyla birlikte yüksekliği 40 mm azaltılarak daha sportif profile ulaştı.

Yeni Yaris, sürücü ile yolcuların daha alçağa konumlandırılmasıyla herkes için yeterli baş mesafesi sunarken, aynı zamanda bu oturma düzeniyle birlikte daha iyi görüş açısı elde edilmesinin önünü açıyor.

Bununla birlikte aracın 50 mm artan genişliği, hem daha geniş bir alan sağlıyor hem de Yaris'in yolda daha şık görünmesine katkı yapıyor.

Yeni Yaris'in dış tasarımındaki çizgileri, kabinde de devam ediyor.

Yüksek kaliteye sahip materyaller, dokunsal kalite ve geniş yaşam alanı, üst segment otomobillerin hissini yansıtıyor.

Toyota Touch ekranı, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display) ile sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgiler sürücünün odağı yoldan kopmadan iletiliyor.

Kablosuz akıllı telefon şarj özelliği ve özel ambiyans kabin aydınlatması gibi özellikler de Yeni Yaris'i farklılaştırıyor.

Daha verimli güç üniteleri

Yeni Toyota Yaris, her nesilde olduğu gibi dördüncü jenerasyonda da yenilikçi motorlarını sunmaya hazırlanıyor.

Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris'in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor.

Toyota Yaris'in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha büyük motorlara sahip Corolla, RAV4 ve Camry modellerinden alınan teknolojiyle geliştirildi.

Yeni Yaris'te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor.

Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris'in genel verimliliği yüzde 20 artırıldı ve sistem gücü yüzde 16 yükseltilerek 116 HP'ye ulaştı.

Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor.

Araçta CO2 emisyonu 85 g/km'ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi yüzde 20 iyileştirilerek 3.7 lt/100 km olarak ölçüldü.

Toyota, bugüne kadarki en gelişmiş Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemlerine Yeni Yaris'te yer verdi.

Yeni Yaris'te sürücü yardımcılarının yanı sıra, yandan çarpmalarda daha yüksek yolcu koruması için segmentinde ilk olacak merkez hava yastığı bulunacak.

GA-B platformunun getirdiği artan gövde dayanımıyla ve güvenlik sistemleriyle birlikte Toyota, Yeni Yaris ile dünyanın en güvenli B segmenti otomobilini yapmayı hedefledi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:39

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Yeni Toyota Yaris kasım ayında Türkiye'de - Son Dakika Ekonomi
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