Son dakika haberi! Yeni yılda sağlıklı cinsel performans için 11 öneri - Son Dakika

Son dakika haberi! Yeni yılda sağlıklı cinsel performans için 11 öneri

29.12.2020 10:03
Son dakika haberi! Yeni yılda sağlıklı cinsel performans için 11 öneri, System.String[]

Son dakika haberleri: Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 2021 yılında sağlık bir cinsel yaşam için önerilerde bulundu.

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 2021 yılında sağlık bir cinsel yaşam için önerilerde bulundu. Prof. Dr. Hattat, "30'lu yaşlardan itibaren erkek vücudunda seks hormonları düşmeye başlar. Dolayısıyla bu yıl en azından bir kez cinsel check-up yaptırın. Cinsel bölge damarlarını ve sinirlerini tekrar oluşturan yöntemler, o bölgede oluşan ödemi attıran metotlar deneyin. Stres, duygusal iniş-çıkışlar, iş sıkıntıları, aile problemleri ve daha pek çok neden geçici olarak gücü azaltabilir vakit kaybetmeden uzmandan destek alın" dedi.

Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 2021 yılında girmeye günler kala, cinsel performansı artıracak, daha sağlıklı hissetmeyi sağlayacak önerilerde bulundu. Prof. Dr. Hattat, "Problem yaşayan kişiler etraf ne der? Endişesi ile doktora gitmeye çekiniyor. Sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik veya kadınlarda istek-uyarılma-orgazm sorunları ile ağrı şikayetlerinin günümüzde ilaçlardan ameliyatlara kadar başarılı pek çok tedavisi bulunuyor.  Öncelikle bir uzmana başvurarak ilk adımınızı atın ve daha sonra şikayetinizin altında yatan nedenleri araştırın.  Sorununuzu psikolojik zannetmeyin, cinsel sorunların yüzde 70'inin organik nedenlerle oluştuğunu unutmayın" diye konuştu.

SAĞLIKLI BESLENİN, UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN

Sağlıklı bir cinsel hayat için Prof Dr Hattat'ın 11 önerisi:

"30'lu yaşlardan itibaren erkek vücudunda seks hormonları düşmeye başlar. Modern hayat, stres, kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve daha pek çok faktör bu düşüşü hızlandırır. Metabolik sendrom, diyabet, kullanılan ilaçlar da cinsel gücü baltalar. Dolayısıyla bu yıl en azından bir kez cinsel check-up yaptırın. Testosteron, penis sinir iletisi, penis hissiyatı, penise giden akışını kontrol ettirin.

"Erkeklerde yaşam beklentisi 90'lı yaşları buldu.  Erkekler ve partnerleri çok daha uzun yıllar cinsel başarı ve performans bekliyor. Bu başarıya ulaşmanın bir yolu dönemsel olarak cinsel gücü ateşlemektir. Cinsel bölgede gençleştirme tedavileri, cinsel bölge damarlarını ve sinirlerini tekrar oluşturan yöntemler, cinsel bölge ödemini atan metotlar tam da bu işe yarıyor. 40'lı yaşlardan itibaren bu tedavilerle cinsel sağlığınızı daha 'fit' hale getirin.

"Her erkek dönemsel olarak cinsel problem yaşayabilir. Stres, duygusal iniş-çıkışlar, iş sıkıntıları, aile problemleri ve daha pek çok neden geçici olarak seks gücünü azaltabilir. Ancak bu sorunlar 2 aydan daha uzun sürüyorsa artık bir uzmana başvurmanın vaktidir.  Kendinizi de eşinizi de daha fazla yormadan mutlaka bir yardım alın.

"Cinsel sorun yaşayan 10 erkekten yalnızca biri hekime başvuruyor. Çoğu kişi eş-dost tavsiyesi veya internet yoluyla kendi reçetesini yazıyor.  Ancak her cinsel hapın size göre olmadığını hatırlayın. Cinsel gücü arttıran pek çok bitkisel ürün de sahte veya kopya maddeler içeriyor. Kısacası yan etki, komplikasyon yaşamamak ve en önemlisi cinsel gücü hepten kaybetmemek için siz siz olun, hekim önermeden ilaç almayın.

"Cinsel performansınızı duyduklarınızla, filmlerde izlediklerinizle, internetteki abartılı performanslarla kıyaslamayı bırakın, eşinize kulak verin.

"Cinsellik sizin için stresten kurtulmak, fiziksel bir ihtiyaç veya eşinizle yakın hissetmek anlamına gelebilir. Ne olursa olsun, eğer cinsellik sonlandığında iki taraflı memnunsanız canınız daha sık seks yapmak isteyecektir. Bu durum kadınlar için de geçerlidir. Eğer cinselliğin ödülleri azaldıysa cinsel hayatınıza nasıl renk katabileceğinizi eşinizle konuşun.

"Kaç saniyede sertleşmeye geçtiğiniz, bu sertleşmeyi ne kadar sürdürdüğünüz, bir gecede kaç kez sertleşme elde ettiğiniz önemli veriler.  Ancak cinsellik sadece bu rakamlardan oluşmuyor.  Önemli olan sıkıntısız olarak sertleşmeyi elde etmeniz, ilişkinin sonuna kadar sürdürebilmeniz ve bunu yaparken de eşinize de zevk vermenizdir.  Eğer cinsel isteksizlik, sertleşme sağlamada-sürdürmede güçlük, aşırı erken-aşırı geç boşalma, cinsel ağrı gibi bir sorun yaşıyorsanız yardım alın.  Böyle sorunlar yoksa skora değil keyfe odaklanın.

"2021'de çift olarak kendinize altın geceler hediye edin.  Cinselliğe sizi hem zihnen hem de ruhen hazırlayacak bir hazırlık yapın.  Romantik bir akşam yemeği, iletişim ve keyif dolu bir sohbet, birlikte alınan bir duş, karşılıklı masaj ve daha pek çok hazırlıkla altın gecelerde daha tatminkar bir cinsellik ritüeli oluşturabilirsiniz. Altın gecelerin ideal rakamı 10-15 günde birden az olmamalı.

"Mevsiminde, katkısız ve kalori kontrollü beslenmek cinsel sağlığa faydalıdır. Bu sene daha çok kuşkonmaz, balık, soğan-sarımsak, avokado, roka, acı biber, tarçın-vanilya, zencefil, karanfil, hardal yiyin.  Meyvelerden ananas, üzüm, nar, incir ve karpuzu çok tüketin.

"Uyku sorunları sertleşme problemleri riskini neredeyse yüzde 40 arttırıyor. Bu sene uyku apnesi gibi uyku problemlerini çözün.  Ayrıca unutmayın, yatağa uykunuz geldiğinde değil, enerjik hissettiğinizde giderseniz seks başarınız çok daha yüksek olacaktır.

"Prostat enfeksiyonları, prostat büyümesi veya daha kötüsü kanseri erkeklerde en sık görülen sağlık sorunları arasında.  Bu sene prostatı unutmayın.  40'lı yaşlardan itibaren her erkeğin bir prostat kontrolünden geçin."


Son dakika haberi! Yeni yılda sağlıklı cinsel performans için 11 öneri
Son dakika haberi! Yeni yılda sağlıklı cinsel performans için 11 öneri

Halim Hattat, Cinsellik, Altın, Erkek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Yeni yılda sağlıklı cinsel performans için 11 öneri - Son Dakika


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