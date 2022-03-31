Son dakika haberi... Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 22 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Omicron varyantının etkisiyle son 24 saatte 15 bin 289 Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Ashley Bloomfield, Kovid-19'un Omicron salgınıyla bağlantılı yaşanan can kayıpları ve vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 testleri pozitif çıkan 15 bin 289 Yeni Zelandalıdan üçte birinin çocuklar ve gençlerden oluştuğunu belirten, Dr. Ashley Bloomfield, yaşları 50 ila 90 arasında değişen 22 kişinin de salgından öldüğünü açıkladı.

Dr. Bloomfield, ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 14,4'ünün dokuz yaşın altında, yüzde 17,4'ünün ise 10 ila 19 yaş arasında olduğunu söyledi.

Yeni can kayıplarıyla birlikte ülkede virüsün görüldüğü günden bu yanan Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 338'e, virüse yakalananların sayısı da 642 bin 447'ye çıktı.

Ülkedeki 101 bin 875 aktif vakadan 26'sı yoğun bakımda olmak üzere 830 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, 18 yaş ve üzerindekilerinde yüzde 73'ü aşının üçüncü dozunu yaptırmış durumda.