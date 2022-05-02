Son dakika haberi | Yeni Zelanda'dan Rus milletvekillerini hedef alan yaptırım kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yeni Zelanda'dan Rus milletvekillerini hedef alan yaptırım kararı

02.05.2022 11:22
Son dakika haberi | Yeni Zelanda'dan Rus milletvekillerini hedef alan yaptırım kararı

Son dakika haberleri... Yeni Zelanda, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyine ve savunma kuruluşlarına yönelik yaptırım kararı aldı.

Yeni Zelanda, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyine ve savunma kuruluşlarına yönelik yaptırım kararı aldı.

Radio New Zealand'ın haberine göre, Yeni Zelanda, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin 170 üyesi ile savunma sektöründe faaliyet gösteren 6 Rus şirket ve kuruluşuna yaptırım uygulayacak.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta yaptığı yazılı açıklama ile son yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın "sorumlularını" hedef aldığını belirtti.

Mahuta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş makinesinin" yasa dışı saldırılarını sürdürdüğünü ve Rusya'nın Ukrayna'da sergilediği "vahşet" gün yüzüne çıktıkça, sorumlulara bedel ödetmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Öte yandan Mahuta, "Ukrayna halkını destekliyoruz ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile onun savaş çığırtkanı kurmay heyetini sorumlu tutmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yeni yaptırımlar ile Rus yetkililere yönelik seyahat yasağı 400'den fazla kişiyi kapsayacak şekilde genişletildi.

Mahuta, yaptırımlar ile "Yeni Zelanda'nın Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı faaliyetlerine dahil olanlar için finansal bir cennet haline gelmesinin engellediğini" belirtti.

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Yeni Zelanda, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yeni Zelanda'dan Rus milletvekillerini hedef alan yaptırım kararı - Son Dakika


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