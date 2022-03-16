Son dakika haberi! Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Hipkins'in testi "pozitif" çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Hipkins'in testi "pozitif" çıktı

16.03.2022 04:37
Son dakika haberi! Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Hipkins'in testi "pozitif" çıktı

Son dakika haber... Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins, koronavirüs testinin "pozitif" çıktığını açıkladı.

Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins, koronavirüs testinin "pozitif" çıktığını açıkladı.

Twitter hesabından, evinde yaptığı hızlı antijen testinin görüntüsünü paylaşan Hipkins, testin "pozitif" çıktığını gösteren soluk ince çizginin, hissettiklerini yansıtmadığını yazdı.

Bugünden itibaren 7 gün boyunca evinde karantinada kalacağını açıklayan Hipkins, "Kendinize iyi bakın." dedi.

Yeni Zelanda'da daha önce, Çevre Bakanı David Parker, Polis Bakanı Poto Williams ve muhalefetteki Ulusal Parti lideri Christoper Luxon, Kovid-19'a yakalanmıştı.

Ülkede Kovid-19'dan 24 kişi daha öldü

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, 8'i dün 16'sı ise geçtiğimiz hafta olmak üzere toplam 24 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Son 24 saatte 19 bin 542 yeni vaka kaydedildiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, yeni can kayıplarıyla birlikte virüsün görüldüğü ilk günden bu yana ülke genelinde 141 Yeni Zelandalının, Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini bildirdi.

Halen 193 binden fazla aktif vakanın bulunduğu Yeni Zelanda'da, hastanede yatan 971 hastadan 21'i yoğun bakımda bulunuyor.

Bugüne kadar toplam 399 bin 342 kişinin virüse yakalandığı Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 73'ü de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.

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Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Hipkins'in testi 'pozitif' çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yeni Zelanda Kovid-19'la Mücadele Bakanı Hipkins'in testi "pozitif" çıktı - Son Dakika
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