Son dakika haberi | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

15.01.2021 15:51
Son dakika haberi | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyasi ittifaklara ilişkin, "Seçimlere, zamanında yapılması halinde 2 seneden fazla zaman var. Çok daha değişik yapılanmalar, ittifak alternatifleri, tablolar önümüze çıkabilir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyasi ittifaklara ilişkin, "Seçimlere, zamanında yapılması halinde 2 seneden fazla zaman var. Çok daha değişik yapılanmalar, ittifak alternatifleri, tablolar önümüze çıkabilir. Bunları yakından takip ediyoruz. Zamanı geldiğinde yetkili kurullarımızla da istişare ederek gerekli adımları atacağız." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bazı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi verilerine değinen Erbakan, Türkiye'de yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik ve hayat pahalılığının vatandaşın en önemli derdi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Asgari ücretin, 4-5 kişilik bir aile için günde bir öğünde bir simit ve bir çaya yetmeyecek düzeyde, açlık sınırında olduğunu ifade eden Erbakan, "Bazı hesaplamalara göre de yeni zamlara rağmen açlık sınırının altındaki seviyesini korumaya devam ediyor." diye konuştu.

Erbakan, milyonlarca çiftçinin borç ve haciz derdi içinde çırpındığını savunarak, partiyi ziyaret eden çiftçilerin sorunlarını aktardı. Erbakan, patates üreticileriyle de bir araya geleceklerini ve EYT'lilerle görüşeceklerini bildirdi.

İşsizliğin 10 milyonun üzerinde olduğunu iddia eden Erbakan, " Yunanistan'ın nüfusundan daha fazla işsizler ordusu bugün Türkiye'de bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Hayat pahalılığı ve geçim derdinin artmaya devam ettiğini söyleyen Erbakan, resmi enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü ve eleştirilerde bulundu.

2023 hedeflerini anımsatan Erbakan, "Hükümetin 2023 için yapmış olduğu tahminlerin, ortaya koymuş olduğu hedeflerin Türkiye olarak yanından bile geçemeyeceğimiz artık açık bir şekilde ortaya çıkmıştır." görüşünü savundu.

Köprü ve otoyol ihalelerine değinen Erbakan, "Son 6 senede bu köprü ve otoyollar için holdinglere döviz kuru farkından ödenen fark 18,4 milyar dolara tekabül ediyor. Bu rakam, bugünkü kurla 140 milyar lira yapıyor." iddiasında bulundu.

İttifaklar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi ziyaretine ilişkin bir soru üzerine de Erbakan, bazı anketlere göre, AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının yüzde 40'ı dahi bulmasının mümkün olmadığının görüldüğünü öne sürdü. Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu amaçla iktidar kanadı öncelikle İYİ Parti ile bir birliktelik olması için tabiri caizse bir flört dönemi yaşadı. Ancak şu ana kadar gözüken tabloda İYİ Partinin buna fazla yanaşmayacağı ortaya çıktığından yeni arayışlar içine girmiş durumdadırlar. Özellikle DSP, HÜDAPAR genel başkanları ve Saadet Partisi kanadıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeleri yapması yeni ittifak, Cumhur İttifakı'nın genişletilmesi arayışları içinde olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye'de 24 saat uzun bir süre ve seçimlere, zamanında yapılması halinde 2 seneden fazla var. Çok daha değişik yapılanmalar, ittifak alternatifleri, tablolar önümüze çıkabilir. Bunları yakından takip ediyoruz. Zamanı geldiğinde yetkili kurullarımızla da istişare ederek gerekli adımları atacağız. "

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı "Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım         
16:10
Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı         
15:50
Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu         
15:37
Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir         
15:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti         
14:46
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım         
14:01
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var         
12:32
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 16:44:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei