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Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır" - Son Dakika

Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır"

01.06.2021 11:45
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Son dakika haber... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin görevinin, toplanan vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmak olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin görevinin, toplanan vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmak olduğunu belirtti.

Erbakan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de geçim sıkıntısının arttığını söyleyen Erbakan, yaklaşık 6 milyon hanenin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını iddia etti.

Erbakan, Türkiye'nin dünyada en fazla genç işsizlik oranına sahip ülkelerden biri olduğunu, Kovid-19 süreciyle birlikte Türkiye'deki işsiz sayısının yaklaşık 11 milyona ulaştığını savundu.

Pandemi sürecinde vatandaşa verilen desteğin yapılan zamlarla geri alındığını ileri süren Erbakan, "Hükümetin görevi, vatandaşın sağ cebine koyup sol cebinden çıkarmak değil, finansal kaynakları mali kaynağa dönüştürüp bunu millete aktarmak ve aynı zamanda eldeki imkanları, toplanan vergileri adil bir şekilde yerli yerinde kullanmaktır." dedi.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarının araştırılması gerektiğini ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu noktada bunların üzerine gidilmesi, gerçeğin ortaya çıkarılması, suçu işlemiş biri varsa, kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun, gerekli cezaya çarptırılması, eğer bu iddialar iftira ve yalansa herkesin içinin rahat etmesi ve bu suçlanan kişilerin aklanması gerekir. Bir hukuk devletinde, gelişmiş bir demokraside yapılması gereken budur. Maalesef Türkiye'de bu şekilde olmuyor. Mümkün olduğunca bunun üzeri örtülmeye çalışılıyor."

Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır

Refah Partisi, İşsizlik, Türkiye, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Hükümetin görevi, vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmaktır' - Son Dakika


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