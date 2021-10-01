Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hakkari'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hakkari'de bazı programlara katıldı.

Yeni Mahalle'de partililerle bir araya gelen Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'de kırsal kesimde yaşayan insanlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki ekonomik sıkıntıları Hakkari'de de gördüğünü dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Milli Görüş hareketi olarak bu bölgelerde yaptığımız çalışmalara çok büyük önem veriyoruz. Çünkü inşallah bu bölgenin kurtuluşuna sadece ve sadece Milli Görüş'ün vesile olacağına inanıyoruz. 50 senelik tarihimizde olduğu gibi inşallah bu dönemde de ancak ve ancak Milli Görüş ruhuyla bu bölge insanı huzur ve barışa kavuşur. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bu nedenle bölgede yapılan çalışmalara çok büyük önem veriyoruz."

Erbakan daha sonra esnaf ve Engelliler Derneğini ziyaret etti.