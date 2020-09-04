Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Altındeğer görevinden istifa etti - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Necmi Altındeğer görevinden istifa etti.

Altındeğer, yaptığı açıklamada, istifa dilekçesini il yönetimine verdiğini belirtti.

Her zaman partisinin yanında olduğunu vurgulayan Altındeğer, "İş hayatımın yoğunluğundan dolayı gördüğüm lüzum üzerine Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettim. Yeni yönetime başarılar dilerim. Allah hayırlı etsin inşallah. Ben ilçe başkanlığından istifa ettim, partimden değil." ifadesini kullandı.