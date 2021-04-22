Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "'Sonunuz Menderes gibi, Kaddafi gibi olur' gibi cümleler hiç hoş şeyler değil" - Son Dakika

Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "'Sonunuz Menderes gibi, Kaddafi gibi olur' gibi cümleler hiç hoş şeyler değil"

22.04.2021 15:23
Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan:

Edinilen son dakika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Daha önce de söyledik.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Daha önce de söyledik. 'Sonunuz Menderes gibi olur, Kaddafi gibi olur' gibi cümleler hiç hoş şeyler değil" dedi.

Fatih Erbakan, Parti Genel Merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Erbakan, Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini de değerlendirdi.

Türkiye'de terör olayları, depremler ve ekonomik krizlerin, bunların yanında İstanbul sözleşmesi, CEDAW gibi sözleşmelerin toplumun sağlığını bozduğunu ve televizyon ile sosyal medya uygulamaların da yayınlanan ahlaksız projelerin belirten Erbakan, "Maalesef toplumumuza özellikle gençlerimize psikolojik yönden son derece ağır zararlar verilmiştir. Bu noktada söyleyeceğimiz bir husus; uzun süre korku, kaygı, anksiyete, altında yaşayan bir toplumda 5 önemli yıkıcı sonuç ortaya çıkması kaçınılmazdır. Toplum uzun vadede hastalanır, her türlü hastalık artar, Suç ve suçlu artar, Aile içi iletişim bozulur, çatışmalar artar, boşanmalar çoğalır, Alkol ve Madde bağımlılığı artar. Üretim düşer, işsizlik çoğalır.

Bu gün maalesef Türkiye'de bu sonuçlar yaşanmaktadır. Toplumumuzun psikolojisi maalesef hasar görmüş durumda. Dolayısı ile toplumumuzun yeniden ayağa kaldırılması, özellikle gençlerin yeniden rehabilite edilmesi, fert fert, birey birey, bu rehabilitasyonla, bu psikolojik onarım hamlesi ile toplumumuzun yeniden sağlıklı bir hale getirilmesi son derece önemlidir.

Bu noktada bizim önerimiz, bu olumsuzluklara karşı medyanın ve eğitim sisteminin ıslah edilmesi şarttır, ancak bununla birlikte; Acil bir şekilde, ülkemizde hali hazırda uygulanan 'Aile Hekimliği Uygulaması'nda olduğu gibi, her bir aileye nasıl bir 'Aile Hekimi' vermiş isek, yine her bir aileye bir 'Aile Psikoloğu' atamamız gerekmektedir. Nitekim gelişmiş pek çok ülkede Önleyici Tıp kapsamında bu uygulama yapılmaktadır. İnsanlarını psikolojik bakımdan sağlıklı, bilinçli ve üretken bireyler olmaları için desteklemektedirler" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'ın ve Rumların sicili ve geçmiş göz önüne alındığında böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil"

Kıbrıs'ın Türkiye'de hem maddi hem manevi olarak önemli bir yeri olduğunu ifade eden Erbakan, "Bu gün yeni keşfedilen hidrokarbon rezervleri Kıbrıs çevresinde Doğu Akdeniz'de 4 trilyon dolarlık rezerv olduğunu ortaya koymaktadır. Bu rezervde, Kıbrıs'taki varlığımızdan dolayı, hem bizim hem Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin hakkı vardır. Bunun da dışında Kıbrıs'ın stratejik önemi var. Allah tarafından Akdeniz'in tam ortasına yerleştirilmiş, dünyanın en büyük uçak gemisi. Oradan kalkan bir uçak Anadolu'ya, İsrail'e, Ortadoğu'ya hatta Avrupa'nın güney kıyılarına ulaşabilmek son derece kolay. Bu kadar önemli bir stratejik öneme sahip.

İngiltere'nin teklifi ile bir federasyon önerisi getiriliyor, Adada 2 devlet bir federasyon önerisini ortaya koyuyor, sözde 2 devlet var. Ancak bu federasyonun 1 tane ortak Parlamentosu var, bir tane ortak hükümeti var. Ancak adadaki nüfus oranları göz önüne alındığında yönetimde Rumlar çoğunlukta olacak. Yıllarca bize dayatılan planların ambalaj ile bize sunulmuş hali. 10 sene içinde garantör ülkelerin, garantör hakları kalmayacak. Yunanistan'ın ve Rumların sicili ve geçmiş göz önüne alındığında böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Bu noktada yeni seçilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı'nın tavrını ve duruşunu yerinde buluyoruz, destekliyoruz. Aynı şekilde Sayın Tayyip Erdoğan'ın Ersin Tatar seçildikten sonra Kıbrıs'a yaptığı ziyarette 'Bundan sonra bizim için federasyon bitmiştir. İki devletli çözümden başka bir yol yoktur' sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

"Sonunuz Menderes gibi olur, Kaddafi gibi olur gibi cümleler hiç hoş şeyler değil"

Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendiren Erbakan, "Daha önce de söyledik. 'Sonunuz Menderes gibi olur, Kaddafi gibi olur' gibi cümleler hiç hoş şeyler değil. Bir defa böyle bir şey olsa bile öyle bir noktada ülkeye, millete, muhalefete ne olacak. Allah korusun ortada ülke mi kalacak. Bunların hesap edilmesi lazım. 'Bu iktidar gitsin de, yerine ne gelirse gelsin' anlayışı ile siyaset yapmak hastalıklı bir anlayıştır" ifadelerine yer verdi.

Kabinede yapılan değişiklikleri olumlu bulduklarını ifade eden ve daha önce de bakanlıkların ayrılmasına yönelik konuştuklarını söyleyen Erbakan her birin farklı alanlar olduğunu ve ayrı olmalarının daha iyi olduğunu belirtti. - ANKARA

Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: 'Sonunuz Menderes gibi, Kaddafi gibi olur' gibi cümleler hiç hoş şeyler değil

Refah Partisi, Kaddafi, Kıbrıs, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: ''Sonunuz Menderes gibi, Kaddafi gibi olur' gibi cümleler hiç hoş şeyler değil' - Son Dakika


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