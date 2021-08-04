Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, orman yangını bölgelerine yapılan yardım miktarını eleştirerek, "Koskoca bir alana 50 milyon mu veriyorsunuz? Bu, komiktir. Bu, toplumdan kopmaktır." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarını sabotaj olarak gördüğünü ifade etti.

Türkiye'ye dönük belli çevrelerin hasmane tutumunun bütün acımasızlığıyla devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Türkiye, yangınla adeta savaş alanına çevrilmek isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin "Eksik var" diyenleri "yabancılara el avuç açmakla" suçladığını savunan Yılmaz, "Her olayda bütün söyledikleri lafların boş olduğu, hiçbir anlam ifade etmediği, içeriğinin boş olduğu ortaya çıkıyor. Maalesef, bunun faturasını da Türk milleti ödüyor." şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Acil Haller Bakanlığı" kurulması gerektiğini dile getirerek, böyle durumlarda acil hal ilan edilmesi halinde ordunun, polisin ve tüm kamu personelinin kullanılabileceğini belirtti.

Öztürk Yılmaz, yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmesini eleştirerek, "'Türkiye'yi küçük duruma düşürüyorsunuz' diye elinizi avcunuzu ovuşturuyorsunuz, siz kendiniz küçük davranıyorsunuz Türkiye'ye. Koskoca bir alana 50 milyon mu veriyorsunuz? Bu, komiktir. Bu, toplumdan kopmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Orman yangınlarının bir cinayet olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çocuk tacizcilerinin, orman yakanların, kendi memleketinde askerine kurşun sıkıp onları şehit eden teröristlerin idam edilmesi lazım." dedi.