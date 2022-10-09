Son dakika haberi | Yenişehir'de başlayan kavga İznik'te kanlı bitti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yenişehir'de başlayan kavga İznik'te kanlı bitti

09.10.2022 01:28
Son dakika haberi | Yenişehir'de başlayan kavga İznik'te kanlı bitti

Son dakika haberi... Bursa Yenişehir'de üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, İznik'in Göllüce köyünde kanlı bitti.

Bursa Yenişehir'de üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, İznik'in Göllüce köyünde kanlı bitti. Olayda, bir kişi bıçakla yaralandı.

Yaralı halde kaçarak köylülere sığındı

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Karaköy köyünden, İ.Ç., iki kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, zorla alıkonulan İ.Ç., İznik'in yukarı Göllüce köyüne getirilerek burada darp edildi. Aldığı bıçak darbesiyle bacağından yaralanan İ.Ç., kaçmayı başararak, aşağı Göllüce köyünde köylülere sığındı. Köylülerin müdahale ettiği yaralı vatandaş, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruştuma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa Yenişehir, Yenişehir, Karaköy, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yenişehir'de başlayan kavga İznik'te kanlı bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yenişehir'de başlayan kavga İznik'te kanlı bitti - Son Dakika
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