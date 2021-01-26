Son dakika haberi... Yerde buldukları parayı karakola götüren 2 polis ödüllendirildi - Son Dakika

Gaziantep'te yerde buldukları yüklü miktarda parayı sahibine teslim edilmek üzere polis karakoluna teslim eden 2 polis ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli iki polis, Karataş Mahallesi'nde bir banka ATM'sinin önünde poşet içinde yüklü miktarda para buldu.

Polisler, parayı sahibine teslim edilmesi için Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, iki polis memuruna teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi.