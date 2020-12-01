Son dakika haberi: Yerli Düşünce Derneği'nden 'Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü' açıklaması - Son Dakika

Yerli Düşüncü Derneği (YDD), Kazakistan'ın 1 Aralık "Kurucu Cumhurbaşkanı Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Dernek adına açıklamayı yapan YDD Onursal Başkanı Yalçın Topçu, açıklamasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Yerli Düşüncü Derneği (YDD), Kazakistan'ın 1 Aralık "Kurucu Cumhurbaşkanı Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Dernek adına açıklamayı YDD Onursal Başkanı Yalçın Topçu yaptı. Açıklamasında, Kazakistan'ın 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Günü'nü kutlayarak, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den övgü dolu sözlerle bahseden Topçu, "Ata yurdumuz Kazakistan Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı bilge lider, Türk dünyasının Aksakalı ve Türk dünyası yüksek nişanı ile taltifli, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önerileriyle Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı Aksakalımızı Türkiye'den Yerli Düşünce Derneği mensupları 'Uzaktaki Evlatları' olarak saygı, minnet ve şükranla selamlıyoruz" dedi.

Bilge lider Nazarbayev'in, Abay Ata'nın, Mağcan Ata'nın, Çokay Ata'nın, kısaca; asırlarca Kazak halkına özgürlük isteyen bütün ataların ülküsünü gerçekleştirip yeni bin yıla girerken halkına dünyanın 9'uncu büyük topraklarında özgür ve güçlü bir devlet kuran büyük bir abide şahsiyet olduğunun altını çizen Topçu, Nazarbayev'in, bağımsız Kazakistan'ı kurmasındaki bilgeliği, yüksek iradesi ve çok değerli katkıları nedeniyle Kazak halkının vefa ve minnet ifadesinin gereğini yapan ve 1 Aralık gününü "Kurucu Cumhurbaşkanı Günü" olarak belirleyen Kazakistan parlamentosuna teşekkür ederek, "Aksakalımıza gösterilen bu kadirşinaslık ve vefa gününü, biz de onun çok sevdiği Türk Dünyasının Türkiye'deki evlatları olarak gururla kutluyor, kendilerini sağlıkla uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nazarbayev'in yaptığı reformları ve liderliğinden bahseden Topçu, şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kazakistan Eyaleti'nin adını 'Türkistan Eyaleti' olarak değiştirip, 'Türkistan, Türk Dünyası'nın beşiğidir.' diyerek Türk Dünyasının kalbinde ebedi yer eden, halkının refah ve huzuru için ülkesinde yaptığı başarılı hizmetlerin yanında aynı şevk ve sorumlulukla bölge ve dünyanın refah ve huzuru için de yapan, başkent Nur Sultan'ı dünyanın ticareti ve çözüm bekleyen önemli problemleri için çözüm adresi haline getiren Aksakalımız Nazarbayev, devrine damga vuran bir lider olup, gelecek kuşaklar için de önemli bir rol-modeldir. Yılda 3 Milyon yolcu kapasitesine sahip 'Türkistan Uluslararası Havalimanı'nı açarak medeniyet ve ticaret bölgesi olan Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi'nin beldesini bölgenin ve dünyanın ulaşımına açan Aksakalımız, bizlerin gönlüne taht kurmuş pir-i Türkistan Ata Yesevi'nin de ruhunu şad etmiştir. Allah aksakalımızdan razı olsun, onu esirgesin ve daim yüceltsin." - ANKARA