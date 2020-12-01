Son dakika haberi: Yerli Düşünce Derneği'nden 'Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Yerli Düşünce Derneği'nden 'Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü' açıklaması

01.12.2020 13:12
Son dakika haberi: Yerli Düşünce Derneği'nden 'Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü' açıklaması, System.String[]

Son dakika habere göre Yerli Düşüncü Derneği (YDD), Kazakistan'ın 1 Aralık "Kurucu Cumhurbaşkanı Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Yerli Düşüncü Derneği (YDD), Kazakistan'ın 1 Aralık "Kurucu Cumhurbaşkanı Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Dernek adına açıklamayı yapan YDD Onursal Başkanı Yalçın Topçu, açıklamasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Yerli Düşüncü Derneği (YDD), Kazakistan'ın 1 Aralık "Kurucu Cumhurbaşkanı Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Dernek adına açıklamayı YDD Onursal Başkanı Yalçın Topçu yaptı. Açıklamasında, Kazakistan'ın 1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı Günü'nü kutlayarak, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den övgü dolu sözlerle bahseden Topçu, "Ata yurdumuz Kazakistan Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı bilge lider, Türk dünyasının Aksakalı ve Türk dünyası yüksek nişanı ile taltifli, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önerileriyle Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı Aksakalımızı Türkiye'den Yerli Düşünce Derneği mensupları 'Uzaktaki Evlatları' olarak saygı, minnet ve şükranla selamlıyoruz" dedi.

Bilge lider Nazarbayev'in, Abay Ata'nın, Mağcan Ata'nın, Çokay Ata'nın, kısaca; asırlarca Kazak halkına özgürlük isteyen bütün ataların ülküsünü gerçekleştirip yeni bin yıla girerken halkına dünyanın 9'uncu büyük topraklarında özgür ve güçlü bir devlet kuran büyük bir abide şahsiyet olduğunun altını çizen Topçu, Nazarbayev'in, bağımsız Kazakistan'ı kurmasındaki bilgeliği, yüksek iradesi ve çok değerli katkıları nedeniyle Kazak halkının vefa ve minnet ifadesinin gereğini yapan ve 1 Aralık gününü "Kurucu Cumhurbaşkanı Günü" olarak belirleyen Kazakistan parlamentosuna teşekkür ederek, "Aksakalımıza gösterilen bu kadirşinaslık ve vefa gününü, biz de onun çok sevdiği Türk Dünyasının Türkiye'deki evlatları olarak gururla kutluyor, kendilerini sağlıkla uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nazarbayev'in yaptığı reformları ve liderliğinden bahseden Topçu, şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kazakistan Eyaleti'nin adını 'Türkistan Eyaleti' olarak değiştirip, 'Türkistan, Türk Dünyası'nın beşiğidir.' diyerek Türk Dünyasının kalbinde ebedi yer eden, halkının refah ve huzuru için ülkesinde yaptığı başarılı hizmetlerin yanında aynı şevk ve sorumlulukla bölge ve dünyanın refah ve huzuru için de yapan, başkent Nur Sultan'ı dünyanın ticareti ve çözüm bekleyen önemli problemleri için çözüm adresi haline getiren Aksakalımız Nazarbayev, devrine damga vuran bir lider olup, gelecek kuşaklar için de önemli bir rol-modeldir. Yılda 3 Milyon yolcu kapasitesine sahip 'Türkistan Uluslararası Havalimanı'nı açarak medeniyet ve ticaret bölgesi olan Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi'nin beldesini bölgenin ve dünyanın ulaşımına açan Aksakalımız, bizlerin gönlüne taht kurmuş pir-i Türkistan Ata Yesevi'nin de ruhunu şad etmiştir. Allah aksakalımızdan razı olsun, onu esirgesin ve daim yüceltsin." - ANKARA

Son dakika haberi: Yerli Düşünce Derneği'nden 'Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü' açıklaması

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yerli Düşünce Derneği'nden 'Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar kediciklerin arasındaymış Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor
Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak         
13:14
Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek         
12:35
Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı         
12:05
Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş         
11:40
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor         
11:21
Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta         
10:43
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 13:21:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Yerli Düşünce Derneği'nden 'Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei