Son dakika haberi | "Yeryüzünde bir cehennem varsa, bugün Gazze'deki çocukların hayatlarıdır" - Son Dakika

Son dakika haberi | "Yeryüzünde bir cehennem varsa, bugün Gazze'deki çocukların hayatlarıdır"

21.05.2021 09:57
Son dakika haberi |

Gelen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "Çatışma derhal durmalı. Tüm taraflara düşmanlıkları durdurmaları çağrısında bulunuyorum ve tüm taraflardan acil ateşkes çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "Çatışma derhal durmalı. Tüm taraflara düşmanlıkları durdurmaları çağrısında bulunuyorum ve tüm taraflardan acil ateşkes çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı. Gazze'de İsrail'in hedefi olan çocukların durumuna ilişkin Guterres, "Yeryüzünde bir cehennem varsa, bugün Gazze'deki çocukların hayatlarıdır" dedi.

İsrail ile Filistin arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, BM Genel Kurulu ABD'nin New York kentinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları görüşmek üzere bir araya gelmişti. Toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ın açılış konuşması ile başlamıştı. Toplantıda, Başkan Bozkırın hemen ardından konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son zamanlarda İsrail'de ve Filistin topraklarında yaşanan şiddet olaylarını korkutucu derecede arttığını belirterek, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Gazze'de yaşanan çatışmaların bilançosuna değinerek, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı mesajı veren Guterres, "Son 10 gün içinde İşgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle Gazze'de ve İsrail'de ölümcül şiddet olaylarında tehlikeli ve korkunç bir artışa tanık olundu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Gazze'de devam eden hava ve topçu bombardımanı beni derinden şok etti. Bu olaylarda 19 Mayıs itibariyle, 60'ı çocuk en az 208 Filistinli hayatını kaybetti ve binlercesi ise yaraladı. Kalbim, hayatını kaybedenlerin ve sevdiklerinin yanında. Çatışma derhal durmalı. Tüm taraflara düşmanlıkları durdurmaları çağrısında bulunuyorum ve tüm taraflardan acil ateşkes çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMALAR, GAZZE'DEKİ HAYATİ SİVİL ALTYAPIDA CİDDİ HASARA YOL AÇTI"

İsrail güçlerinin, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgede sivil altyapının hasar adlığını ve bu durumun, insani bir acil duruma yol açtığını kaydeden Genel Sekreter Guterres, "Çatışmalar, yollar ve elektrik hatları da dahil olmak üzere, Gazze'deki hayati sivil altyapıda ciddi hasara yol açarak, insani bir acil duruma etken oldu. Gazze'ye geçişler kapatıldı ve elektrik kesintileri su kaynaklarını etkiliyor" ifadelerini kaydetti.

"ÇATIŞMA 50 BİNDEN FAZLA İNSANI EVLERİNİ TERK ETMEYE ZORLADI"

İsrail güçlerinin Filistin'deki hava saldırılarının, hastanelerin hasar gördüğünü ve yaşanan çatışmalar sonucunda binlerce sivilin evlerini terk ederek zor şartlar altında yaşamak zorunda kaldığını bildiren Guterres, "Yüzlerce bina ve ev yıkıldı, hasar gördü veya yaşanamaz hale getirildi. Hava saldırıları, korona virüs (Covid-19) salgını sonucu zayıflatıcı kapanmalar nedeniyle zaten tedarik sıkıntısı çeken bazı hastanelere zarar verdi. Çatışma binlerce Filistinliyi evsiz bıraktı ve 50 binden fazla insanı, evlerini terk etmeye ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) okullarına, camilere ve su, yiyecek, hijyen veya sağlık hizmetlerine çok az erişimi olan diğer yerlere sığınmaya zorladı" dedi.

"YERYÜZÜNDE BİR CEHENNEM VARSA, BUGÜN GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN HAYATLARIDIR"

Konuşmasında, El-Şati mülteci kampında bir ailenin 9 üyesinin öldürülmesinin ardından düştüğü dehşeti aktaran Guterres, Gazze'de çatışmalar sonucu çocukların yaşadıklarını "Yer yüzündeki cehennem" olarak nitelendirdi. Guterres, "El-Şati mülteci kampında bir ailenin 9 üyesinin öldürüldüğü haberleri beni dehşete düşürdü. Yeryüzünde bir cehennem varsa, bugün Gazze'deki çocukların hayatlarıdır" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE MEDYA BÜROLARININ YIKILMASI VE BİR GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLMESİ SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında medya bürolarına verilen zararın ve bir gazetecinin hayatını kaybetmesinden duyduğu endişeyi dile getiren Guterres, Gazze'de saldırılara hedef olan BM tesis ve binalarının dokunulmazlığına dikkat çekti. Guterres,

"Gazze'de medya bürolarının yıkılması ve bir gazetecinin öldürülmesi son derece endişe vericidir. Gazeteciler, çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere, temel işlerini saldırı ve taciz korkusu olmadan yapabilmelidir. Korunmalı ve saygı görmelidir. Gazze'deki BM tesislerinin hasar görmesi beni çok üzüyor. BM binaları, silahlı çatışmalar da dahil olmak üzere dokunulmazdır. İnsani yardım kuruluşlarına saygı gösterilmeli ve korunmalıdır" dedi.

"BM KURULUŞLARI VE ORTAKLARIMIZ GAZZE HALKINA YARDIM SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR"

BM'nin ve ortaklarının Gazze'ye yönelik yardımlarına hız kesmeden devam ettiğini ve binlerce kişiye yardım ulaştırıldığını aktaran Guterres, "BM kuruluşları ve ortaklarımız Gazze halkına yardım sağlamaya devam ediyor. UNRWA, okullarında barınanlar için içme suyu, sanitasyon ve elektrik jeneratörleri sağlarken, Dünya Gıda Programı Gazze'de 74.000 kişiye elektronik kuponlar sağladı. BM İnsani İşler Genel Sekreteri Mark Lowcock ve ben, mümkün olan en kısa sürede bir finansman için tam bir insani yardım çağrısı başlatacağız. Bu arada acil ihtiyaçları karşılamak adına, Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'ndan (CERF) bir ödenek üzerinde çalışıyorum ve İnsani Yardım Koordinatörü işgal altındaki Filistin toprakları için İnsani Yardım Fonu'ndan 14 milyon dolar sunmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞÇILARI, VERDİKLERİ TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Konuşmasında, bağışçılara sözlerini tutmaları yönünde çağrıda bulunan Guterres, "Bağışçıları, verdikleri taahhütleri yerine getirmeye çağırıyorum. Aynı zamanda, gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere insani yardımların Gazze'ye hızlı ve engelsiz erişime izin vermek ve bunu kolaylaştırmak İsrail'in görevidir" dedi.

"SİVİLLERE VE SİVİL MÜLKİYETE YÖNELİK SALDIRILAR, SAVAŞ YASALARININ İHLALİDİR"

Sivillerin korunmasının önemine ve sivillere yönelik saldırılarının savaş yasalarına aykırı olduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Guterres, "Savaşların bile kuralları vardır. Her şeyden önce siviller korunmalıdır. Ayrım gözetmeyen saldırılar ile sivillere ve sivil mülkiyete yönelik saldırılar, savaş yasalarının ihlalidir. Orantısız sivil can kaybına ve sivillerin yaralanmasına neden olan askeri hedeflere yönelik saldırılar da böyledir. Tarafların uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerden feragat etmeleri için terörle mücadele veya meşru müdafaa dahil hiçbir gerekçe yoktur. İsrail yetkililerini, orantılı güç kullanımı da dahil olmak üzere, silahlı çatışmayı düzenleyen yasalara uymaya çağırıyorum. Onları, askeri operasyonların yürütülmesinde azami derecede geri durmaya çağırıyorum. İsrail'i, uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülükler doğrultusunda, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yıkım ve tahliyeleri durdurmaya çağırıyorum. Tahliyeler ve yıkımlar dahil tüm yerleşim faaliyetleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır" ifadelerini kullandı.

"KUDÜS, 3 DÜNYA DİNİ İÇİNDE KUTSAL BİR KENTTİR"

Konuşmasında Kudüs'ün önemine değinerek, kentin 3 dünya dini içinde kutsal olduğunu ifade eden Guterres, "Kudüs, 3 dünya dini içinde kutsal bir kenttir. Kutsal bölgelerdeki statükonun sürdürülmesi ve saygı duyulması gerektiğinin altını çiziyorum" dedi.

Son dakika haberi | Yeryüzünde bir cehennem varsa, bugün Gazze'deki çocukların hayatlarıdır

Birleşmiş Milletler, Filistin, Çatışma, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Yeryüzünde bir cehennem varsa, bugün Gazze'deki çocukların hayatlarıdır' - Son Dakika


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