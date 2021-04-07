Son dakika haberleri | Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi

07.04.2021 08:57

Son dakika habere göre Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalar sürerken, anlaşma yapmayan vatandaşlar, zor kullanılarak evlerinden çıkarıldıklarını, evlerinden çıkmamakta ısrar edenlerin elektriklerinin kesildiğini öne sürdü.

Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi

MARDİN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalar sürerken, anlaşma yapmayan vatandaşlar, zor kullanılarak evlerinden çıkarıldıklarını, evlerinden çıkmamakta ısrar edenlerin elektriklerinin kesildiğini öne sürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Yeşilli Belediyesince ortaklaşa gerçekleştirilen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamına daha önce Tepebaşı ve Gül Mahallelerinde tespit edilen evlerde yıkım devam ediyor. Bazı vatandaşlar ile ilçe belediyesi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çalışmalar ağır sürürken belediyenin projeyi istemeyip evlerden çıkmayan vatandaşları zor kullanıp evlerinden çıkardığı evlerinden çıkmayan bazı vatandaşların ise elektrikleri kesilerek evini terk etmeye zorlandığı öne sürüldü. Belediye ile herhangi bir anlaşma yapmamasına rağmen evinden zor kullanılarak çıkarılmak istediğini savunan Gazi Bat, "Suçsuz ve sebepsiz yere elektriğimi kestiler. Evimi yıkmak istiyorlar. 10 çocuğum var. Benimle herhangi bir anlaşmada yapmamış. Ama evimi zorla yıkmak istiyor. Kime gidiyorsak hepsi bize her şey Yeşilli Belediyesindedir. Belediyeye gidiyoruz resmi bir evrakları bile yok. Elektriklerimizi kestiler şu an elektriksiz yaşıyoruz" dedi.

Mağdur olan bazı mahalle sakinleri sokağa dökülüp yetkilileri göreve davet ederken Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'i ise istifaya davet etti.

Öte yandan 3 yıl önce yine belediye ile anlaşmayan bazı vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyareti sırasında belediyeyi protesto etmişti. Belediyeyi protesto eden vatandaşları dinleyen Bakan Kurum, devletin ve Bakanlığın, halkın istemediği hiçbir projeyi onaylamayacağını ifade ederek vatandaşları protestosundan vazgeçirip ilçe belediye başkanını çalışmalarda herhangi mağduriyetin oluşturulmaması konusunda uyarmıştı.

Son dakika haberleri | Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi
Son dakika haberleri | Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi
Son dakika haberleri | Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi
Son dakika haberleri | Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi

geri dönüşüm, Tepebaşı, Yeşilli, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yeşilli'de vatandaşların 'kentsel dönüşüm' tepkisi - Son Dakika


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