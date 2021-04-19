Son dakika haberi: Yeşim, Doğu Anadolu'daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Yeşim, Doğu Anadolu'daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor

19.04.2021 10:16
Son dakika haberi: Yeşim, Doğu Anadolu'daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor, System.String[]

Son dakika haberi... Dünya markalarına hazır giyim ve ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim, 2019 yılında devreye aldığı Ağrı yatırımı sonrası bölgedeki gelişimini sürdürerek istihdama destek oluyor.

Dünya markalarına hazır giyim ve ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim, 2019 yılında devreye aldığı Ağrı yatırımı sonrası bölgedeki gelişimini sürdürerek istihdama destek oluyor. Halihazırda dünyanın tanınmış markalarına yönelik hazır giyim üretimini sürdüren Ağrı tesisi, ünlü Tommy Hilfiger markası için de üretim yapmaya başladı. Yeşim, bölgedeki diğer üretici partnerlere verdiği destekle kapasitesini büyütüyor.

Geleceğe dönük planlamaları ve büyüyen organizasyonu kapsamında merkezi konumundaki Bursa dışında da yatırım programları devreye alan Yeşim Grup, 2019 yılında Ağrı'da hayata geçirdiği üretim tesisiyle, bölgenin gelişim hikayesinin de bir parçası oluyor. Gerek bölge gerekse ülke ekonomisine de önemli katkı yapacak olan bu yatırımla ilk etapta kademeli olarak 5 bin kişilik bir istihdam oluşturma hedefi belirlendi. Tesiste şu an 850 kişi olan çalışan sayısının, 2021 yılı sonuna kadar bin 700'lere çıkması hedefleniyor.

Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, müşterilerinin taleplerine uygun olarak kapasite artışı yapma ve planlı gelişimlerini sürdürme kararları kapsamında Ağrı Tekstilkent Bölgesinde hazır giyim üretim tesisini 2019 yılında devreye aldıklarını hatırlattı. Şankaya, Ağrı Valiliği tarafından tahsis edilen 36 bin metrekarelik fabrika alanı üzerinde yaklaşık 20 milyon Euroluk bir yatırım bedeliyle hayata geçirdikleri tesiste dünya markalarına yönelik üretim yaptıklarını belirtti. Devlet teşviki ile hayata geçirdikleri söz konusu yatırım programı ile üretim ve ihracat kapasitelerini arttırarak ülke ekonomisine pozitif katkı yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Şankaya, "Hayata geçirdiğimiz üretim tesisi Türk tekstili adına gurur verici. Fabrikada üretim için gerekli makine parkuru ve istihdam anlamındaki planlamalarımızı hızla tamamlayarak süreci 2019 yılı sonunda başlattık. Gelinen noktada bölge istihdamına önemli oranda katkı yapma hedefimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Şankaya şöyle devam etti:

"Ağrı'ya ilerleyen dönemde ilave bir 30 milyon dolarlık yatırım daha öngörüyoruz. İlk etapta kademeli olarak 5.000 çalışan sayısına ulaştıktan sonra ikinci bir 5.000 kişilik istihdamı da devreye almayı hedefliyoruz. 2021 yılı sonunda fabrikamızda çalışan sayısını bin 700'e taşımayı planlıyoruz. Fabrikanın baştan sona otomasyon sistemleriyle donatılma süreci ise devam ediyor. Üretim yeterliliği anlamında çizgisini her geçen gün yukarı taşıyan fabrikamızı ziyaret eden PVH Europe BV - Tommy Hilfiger yöneticileri, üretim süreçlerimizi yerinde görmek istedi. Satınalma ve Üretim Süreçlerinden Sorumlu SVP Öznur Mutlu başta olmak üzere, Tommy yöneticileri Emine Sezer ve Mustafa Ceylan'dan oluşan grubu, geleceğe dair üretim ve büyüme planlarımızla ilgili bilgilendirdik. Halihazırda müşterimiz olan ve diğer lokasyonlarımızdan üretim gerçekleştirdiğimiz Tommy Hilfiger için Ağrı tesisinden de üretim yapmaya başladık. Bu, her açıdan bölge adına sevindirici bir gelişme."

Ağrı'da hayata geçirdikleri söz konusu üretim tesisi ile sadece şehrin değil, bölgenin çehresinin değişimine de katkı yapmayı hedeflediklerini kaydeden Şankaya, "Ağrı yatırımımız 10 bin kişiye ulaşıp tam anlamıyla realize olduğunda hedefimiz aşağı yukarı mevcut kapasitemize yaklaşık yüzde 25-30 kadar ilave bir ciro sağlamak olacak. Böylelikle çalıştığımız onlarca marka kanalıyla 'Made in Turkey' ibaresini tüm dünyada daha da güçlü bir şekilde duyurma şansı bulacağız" diye konuştu.

Şankaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yolda ilerlerken söz konusu üretimimizi destekler nitelikte bölgedeki partnerlerle iş birliği geliştirme opsiyonunu da devrede tutuyoruz. Bu açıdan bakıldığında sadece Ağrı ile değil, bölgedeki diğer tedarikçileri düşününce çok daha büyük bir ekosistemle birlikte yol aldığımızı söyleyebilirim. Bu ortak sinerji, gerek Yeşim Grup'a gerek ülkemizin ekonomik gelişimine son derece önemli kazanımlar sağlayacak. Biz ülkemize ve bu toprakların çalışkan insanlarına her zaman güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz. Ağrı'nın ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyüdükçe, batıya olan göçün önlenmesine de katkı koymuş olacağız. Göçün önlenmesi de bölge vatandaşlarının kendi memleketlerinde kalarak refah içinde yaşamasını sağlayacak."

Avrupa pazarına Türkiye'den, Amerika pazarına serbest ticaret anlaşması avantajı sebebiyle Mısır'dan, üretim yapan Yeşim Grup, Türkiye'de sağladığı istihdam ve kadın çalışan hacmiyle en büyük firmalar arasında yer alıyor. 2020 yılını 332 milyon dolarlık ihracat değeri ile kapatan ve 2021 yılında yüzde 20'lik bir büyüme hedefleyen Yeşim Grup kurduğu üretim ağıyla Türkiye'deki çalışan sayısını 15 bin kişiye çıkarmayı ve yeni yatırım programları devreye almayı hedefliyor. - BURSA

Son dakika haberi: Yeşim, Doğu Anadolu'daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor
Son dakika haberi: Yeşim, Doğu Anadolu'daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor
Son dakika haberi: Yeşim, Doğu Anadolu'daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor
Son dakika haberi: Yeşim, Doğu Anadolu'daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor

Tommy Hilfiger, İstihdam, Yatırım, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Yeşim, Doğu Anadolu'daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

2015 senesinde, 2015 senesinde, "Acele etmeyin, UEFA çatırdayacak" diyen Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları sosyal medyayı salladı Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek Ormanlık alanda ayaklarını çapa motoruna kaptıran genç kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar Ormanlık alanda ayaklarını çapa motoruna kaptıran genç kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı Sürücüsüz Tesla ağaca çarpıp küle döndü! 2 kişi feci şekilde can verdi Sürücüsüz Tesla ağaca çarpıp küle döndü! 2 kişi feci şekilde can verdi Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir         
11:17
Vaka sayısı artınca panikleyip dışarıya gaz maskesiyle çıktı Vaka sayısı artınca panikleyip dışarıya gaz maskesiyle çıktı         
10:53
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi         
10:45
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,06'dan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,06'dan işlem görüyor         
10:31
Eski sevgilisinin 9 yerinden bıçakladığı Çağla, dehşet veren anları anlattı: Camdan atlayarak kurtulabildim Eski sevgilisinin 9 yerinden bıçakladığı Çağla, dehşet veren anları anlattı: Camdan atlayarak kurtulabildim         
10:22
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Evde korona tedavisi görenler için uzmandan uyarı geldi: İlaçlarınızı kullanın, yoksa klinik seyriniz kötüleşecek Evde korona tedavisi görenler için uzmandan uyarı geldi: İlaçlarınızı kullanın, yoksa klinik seyriniz kötüleşecek         
09:41
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner         
08:08
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı         
07:35
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Sesleri duyunca hırsız zannetti, tüfekle dışarı çıkınca alev alev yanan evini gördü Sesleri duyunca hırsız zannetti, tüfekle dışarı çıkınca alev alev yanan evini gördü         
02:18
Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı         
16:26
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı         
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül         
15:27
"Virüs silah değiştirdi" diyen uzman isimden korkutan sözler: Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 11:45:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Yeşim, Doğu Anadolu'daki yatırımlarıyla istihdama destek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei