Son dakika haberi: 'Yetenek Her Yerde' bölgesel kariyer fuarları başlıyor - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi'nce gençlerin eğitimden profesyonel hayata geçişlerini desteklemek ve fırsat eşitliği temelinde istihdam imkanları ile buluşturmak hedefiyle düzenlenen 'Yetenek Her Yerde' bölgesel kariyer fuarlarının ilki, 2 Mart'ta Samsun'da başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; 2019'da 8 bölgede, 2020'de Covid-19 salgını nedeniyle 4 bölgede yapıldıktan sonra ara verilmek zorunda kalınan fuarlar, bu yıl 11 bölgede ve ek olarak ilk kez Ankara'da düzenlenecek.

FUARLARIN FİNALİ ANKARA'DA OLACAKYüzbinlerce gencin işverenlerle buluşturulmasına ve istihdam olanaklarından faydalandırılmasına aracılık etmenin yanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekti işverenlerin de gençlerle doğrudan buluşmasını sağlayacak fuarlar, 11'i ev sahibi olmak üzere toplam 151 üniversitenin iş birliği, meslek odaları, binlerce kamu ve özel sektör kurum/kuruluşunun ve genç istihdamında en büyük paya sahip olan KOBİ'lerin katılımı ile gerçekleşecek. İlki 2 Mart'ta Samsun'da başlayacak fuarlar, sırasıyla Trabzon, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Adana, Kayseri, Isparta, İzmir, Tekirdağ ve Bolu'da devam edecek, final Ankara'da olacak.'FIRSAT SAĞLAMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ'Açıklamada, görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayan gençlerin eğitimden profesyonel hayata geçişlerini desteklemenin ve fırsat eşitliği temelinde istihdam imkanları ile buluşturmanın son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Atay, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak bu noktadan hareketle pek çok proje ve aracı hayata geçirdik. Bunlardan biri ve aslında ilk hayata geçirdiğimiz proje de 'Yetenek Her Yerde' bölgesel kariyer fuarları. Gençlerimiz kendilerine güveniyor ve aldıkları eğitimlere, beceri ve yeteneklerine en uygun geleceğe erişmek için planlar yapıyorlar. Biz de ülkemizin kalkınma vizyonu ve hedefleri doğrultusunda en değerli varlığımız olan gençlerimizin bu planlarına ulaşabilmeleri için fırsatlar sağlamak ve her birine birer yetenek olduklarını hissettirmek gayretindeyiz. Kendilerini, yeteneklerini keşfetsinler ve beceriye dönüştürebilsinler. Sonra da bu beceriler doğrultusunda hak ettikleri bir alanda iş sahibi olsunlar. Amacımız bu. Yetenekli gençlerimizin fırsat bulduğu, kendi ideallerini gerçekleştirebildiği bir gelecek inşa ediyoruz. Çocuklarımıza fırsat sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de yurdumuzun her bölgesinde gerçekleştirdiğimiz kariyer fuarlarıyla gençlerimize, reel sektör beklentilerini doğrudan işverenlerden öğrenme ve kendilerine istihdam olanağı sağlayacak her ölçekteki kurum ve kuruluşu yakından tanıma fırsatı sunuyoruz."