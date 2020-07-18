Son dakika haberi | Yetiştiricilerden "damızlık hayvan" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberi | Yetiştiricilerden "damızlık hayvan" uyarısı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, damızlık hayvanların sektörün geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemler çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, damızlık hayvanların sektörün geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, " Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemler çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır." dedi.

Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Özcan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvanın kesime hazır olduğunu anımsattı.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de kurbanlık sayısında bir sıkıntı olmadığının altını çizen Özcan, hayvan sevk ve hareketlerinin çok sıkı takip edilmesi gerektiğini anlattı.

Özcan, hayvan sağlığıyla ilgili tedbirlerin artırılarak devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Damızlık hayvanlar sektörün geleceği için çok önemlidir. Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemler çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Damızlık hayvanların kesilmesi ithalatın önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Artan maliyetler yetiştiricileri zorluyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tahrip edici etkisinin hem sağlık hem sosyal hem de ekonomik alanlarda hissedildiğine işaret eden Özcan, çiftçilerin, yetiştiricilerin ve üreticilerin yılmadan üretime katkı sağladıklarını vurguladı.

Özcan, girdilerdeki artışlara rağmen çiğ süt fiyatlarında bir değişiklik olmamasının yetiştiricileri zorladığını aktararak, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, üreticinin zarar etmeyeceği, sıkıntı yaşamayacağı çiğ süt fiyatlandırma sistemi kurularak aylık fiyat oluşumunun kendiliğinden sağlanacağı bir yapı tesis edilmelidir. Aksi takdirde kaliteli damızlık hayvanların kesime gönderilmesi ile başlayacak olan süreç yine hayvan ithalatı ile devam edecek ve tarih yine tekerrür edecektir." ifadelerini kullandı.

Kamil Özcan, Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları gibi Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı, Kamil Özcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Yetiştiricilerden 'damızlık hayvan' uyarısı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:28 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 15:33 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:36 İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı 12:04 Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
16:28
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
15:56
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
15:33
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
13:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 17:45:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Yetiştiricilerden "damızlık hayvan" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]